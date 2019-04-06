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Президент Єврокомісії назвав Зеленського своїм "новим другом"

Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі
Під час церемонії зустрічі Юнкер розповів назвав Зеленського "новим другом".
Президент Єврокомісії назвав Зеленського своїм "новим другом" Фото: president.gov.ua

Журналісти запитали, чи не сумує Юнкер за своїм "старим другом Петром Порошенком".

"У мене є новий друг", – відповів він, йдеться в "24 канал".

Зі свого боку, Володимир Зеленський додав, що "новий друг кращий за старого".

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський планував відвідати Брюссель. 

Додамо, це був би перший закордонний візит Володимира Зеленського в якості президента закордон. 

Він збирався розповісти партнерам у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорити з ними шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обмінятися думками щодо подальших ключових реформ в Україні.

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04 06 2019 17:24
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