На Банковій прокоментували зустріч Байдена і Путіна

Усе достатньо прозоро. Саміт президентів США та РФ частково зафіксував стан речей у міжнародній політиці та у двосторонніх відносинах саме на зараз. Підкреслив, що між країнами є величезна світоглядна різниця, але глобальна безпека потребує обов’язково діалогу. Ключові теми, на мій погляд, було проговорено тільки в форматі анонсів. Тому слід чекати розвитку подібного діалогу

Саміт президентів Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та Російської Федерації Володимира Путіна частково зафіксував стан речей у міжнародній політиці та у двосторонніх відносинах саме на зараз, ключові теми проговорено лише у форматі анонсів.

Важливо, що глава Білого дому виступив на підтримку України, заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі, наданому Укрінформу.

"Усе достатньо прозоро. Саміт президентів США та РФ частково зафіксував стан речей у міжнародній політиці та у двосторонніх відносинах саме на зараз. Підкреслив, що між країнами є величезна світоглядна різниця, але глобальна безпека потребує обов’язково діалогу. Ключові теми, на мій погляд, було проговорено тільки в форматі анонсів. Тому слід чекати розвитку подібного діалогу", - зазначив Подоляк.

Водночас, на його думку, для президента США цей саміт був позначенням фундаментальних позицій – Америка повертається в глобальний порядок денний, повертається до більш глибокої співпраці зі своїми європейськими союзниками й чітко заявляє, якими будуть наслідки для Росії у випадку деструктивних дій проти Америки чи партнерів, а також позначила, які проблеми вони все ж таки можуть вирішити спільно.

Водночас радник очільника ОП підкреслив, що попередньо було дуже багато побоювань щодо того, що нібито президенти США і РФ можуть домовитись про українське чи інше питання “келійно, кулуарно, з суттєвими репутаційними збитками для інших країн”.

При цьому він підкреслив, що з наявної інформації конкретні домовленості у них є тільки про повернення послів та ще у сфері забезпечення стратегічної стабільності та контролю над ядерним озброєнням й фактично по всім іншим темам фіксуються різні позиції.

"Що для нас вкрай важливо? Президент Байден чітко підкреслив, що виступив на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Він згадав і Мінські домовленості, але у формулюванні: треба посилити дипломатичні зусилля для їхньої реалізації. Це важливо. Тому що це означає дещо новий підхід. Реалії трошки інші, ніж були в той час, коли формулювали Мінськ і закладали в них послідовність та логістику виконання. Тобто не прямо, але можна говорити про деяку потребу модернізації. Ми ж і активізували роботу по більш адекватному прочитанню Мінська на всіх рівнях - тож слова Байдена фактично нам на підтримку", - підкреслив Подоляк.

У той же час він назвав показовим, наскільки по-іншому це питання прокоментував президент Росії.

"Фактично, він вперше публічно визнав, що відкидає будь-які пропозиції, як дійсно можна виконати "Мінськ", і вимагає виконання тільки однієї частини "Мінську" – політичної. Тобто керівництво РФ зацікавлено тільки у тому, щоб провести вибори в Донецьку та Луганську, поки триває окупація, та зафіксувати те, що вони називають "особливим статусом". При цьому безпековий контекст вони повністю ігнорують. Це не можна назвати логічним. І дуже добре, що такий підхід насправді не підтримується світовою спільнотою, зокрема і Америкою, що ми вчора почули", - наголосив радник керівника Офісу глави держави.

Байден підтвердив, що під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві було обговорене українське питання, і Сполучені Штати заявили про непохитну підтримку України на тлі агресії РФ.