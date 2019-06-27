На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну, - ВІДЕО, ФОТО

Під офісом президента президента Володимира Зеленського провели дві акції, спочатку біля ОПУ зібралися націоналістичні сили з вимогою відповісти "Хто такий Медведчук?", а потім до будівлі принесли труну учасники акції "Похорони Конституції".

Стрім з місця події вів речник "Нацкорпусу" Роман Чернишов у Facebook, світлинами акції щодо Конституції також ділились в соцмережі, повідомляє "Українська правда".

Націоналісти, зокрема представники "Національно корпусу", Свободи", "Правого сектору" вимагають керівництво країни дати оцінку діям кума Володимира Путіна Віктора Медведчуку і відповісти на питання, хто він такий і чому має право зустрічатися з бойовиками і представниками країни-агресора та спілкуватися від свого імені на державні теми та представляти держінтереси.

Активісти принесли під ОПУ плакати з написами "Хто такий Медведчук?", біля входу до адміністрації встановили палатку з опудалом Медведчука та ціллю. Учасники акції закидали яйцями опудало кума Путіна.

Крім того, о 17.00 під офісом Зеленського була анонсована акція "Похорони Конституції". Активісти напередодні дня Конституції вимагали звільнити главу Офісу президента Андрія Богдана, та речницю президента Юлію Мендель.

Вони стверджують, що Богдан вбиває Конституцію, а Мендель розголосила рішення КС до його офіційного оприлюднення, чим підтвердила, на думку активістів, втручання офісу Зеленського в роботу КС.

Прибічники акції принесли під ОПУ труну як символ "Похорону Конституції".

27 червня Медведчук зустрівся у Мінську з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.

На зустрічі ватажки бойовиків заявили, що у п'ятницю передадуть Медведчуку в Мінську чотирьох людей. РосЗМІ назвали це "жестом доброї волі" з боку Пушиліна й Пасічника.

Медведчук на брифінгу, який показав близький до нього канал "112 Україна", дав зрозуміти, що вів переговори з особистої ініціативи – і звільнення буде одностороннім.