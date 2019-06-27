На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну, - ВІДЕО, ФОТО
Стрім з місця події вів речник "Нацкорпусу" Роман Чернишов у Facebook, світлинами акції щодо Конституції також ділились в соцмережі, повідомляє "Українська правда".
Націоналісти, зокрема представники "Національно корпусу", Свободи", "Правого сектору" вимагають керівництво країни дати оцінку діям кума Володимира Путіна Віктора Медведчуку і відповісти на питання, хто він такий і чому має право зустрічатися з бойовиками і представниками країни-агресора та спілкуватися від свого імені на державні теми та представляти держінтереси.
Активісти принесли під ОПУ плакати з написами "Хто такий Медведчук?", біля входу до адміністрації встановили палатку з опудалом Медведчука та ціллю. Учасники акції закидали яйцями опудало кума Путіна.
Крім того, о 17.00 під офісом Зеленського була анонсована акція "Похорони Конституції". Активісти напередодні дня Конституції вимагали звільнити главу Офісу президента Андрія Богдана, та речницю президента Юлію Мендель.
Вони стверджують, що Богдан вбиває Конституцію, а Мендель розголосила рішення КС до його офіційного оприлюднення, чим підтвердила, на думку активістів, втручання офісу Зеленського в роботу КС.
Прибічники акції принесли під ОПУ труну як символ "Похорону Конституції".
27 червня Медведчук зустрівся у Мінську з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.
На зустрічі ватажки бойовиків заявили, що у п'ятницю передадуть Медведчуку в Мінську чотирьох людей. РосЗМІ назвали це "жестом доброї волі" з боку Пушиліна й Пасічника.
Медведчук на брифінгу, який показав близький до нього канал "112 Україна", дав зрозуміти, що вів переговори з особистої ініціативи – і звільнення буде одностороннім.
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