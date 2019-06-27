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На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну, - ВІДЕО, ФОТО

Націоналісти, зокрема представники "Національно корпусу", Свободи", "Правого сектору" вимагають керівництво країни дати оцінку діям кума Володимира Путіна Віктора Медведчуку
Під офісом президента президента Володимира Зеленського провели дві акції, спочатку біля ОПУ зібралися націоналістичні сили з вимогою відповісти "Хто такий Медведчук?", а потім до будівлі принесли труну учасники акції "Похорони Конституції".
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну, - ВІДЕО, ФОТО Скрін

Стрім з місця події вів речник "Нацкорпусу" Роман Чернишов у Facebook, світлинами акції щодо Конституції також ділились в соцмережі, повідомляє "Українська правда".

Націоналісти, зокрема представники "Національно корпусу", Свободи", "Правого сектору" вимагають керівництво країни дати оцінку діям кума Володимира Путіна Віктора Медведчуку і відповісти на питання, хто він такий і чому має право зустрічатися з бойовиками і представниками країни-агресора та спілкуватися від свого імені на державні теми та представляти держінтереси.

Активісти принесли під ОПУ плакати з написами "Хто такий Медведчук?", біля входу до адміністрації встановили палатку з опудалом Медведчука та ціллю. Учасники акції закидали яйцями опудало кума Путіна.

Крім того, о 17.00 під офісом Зеленського була анонсована акція "Похорони Конституції". Активісти напередодні дня Конституції вимагали звільнити главу Офісу президента Андрія Богдана, та речницю президента Юлію Мендель.

Вони стверджують, що Богдан вбиває Конституцію, а Мендель розголосила рішення КС до його офіційного оприлюднення, чим підтвердила, на думку активістів, втручання офісу Зеленського в роботу КС.

Прибічники акції принесли під ОПУ труну як символ "Похорону Конституції".

27 червня Медведчук зустрівся у Мінську з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.

На зустрічі ватажки бойовиків заявили, що у п'ятницю передадуть Медведчуку в Мінську чотирьох людей. РосЗМІ назвали це "жестом доброї волі" з боку Пушиліна й Пасічника.

Медведчук на брифінгу, який показав близький до нього канал "112 Україна", дав зрозуміти, що вів переговори з особистої ініціативи – і звільнення буде одностороннім.

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27 06 2019 19:12
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