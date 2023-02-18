На Берлінале Шона Пенн показав фільм про війну в Україні

На Берлінському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму Шона Пенна та Аорона Кауфмана про війну в Україні "Superpower".

У фільмі розповідається про війну за незалежність, російське вторгнення. Сам Шон Пенн був на початку подій у Києві і бачив на власні очі перший день початку повномасштабної війни, написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

В своєму Telegram-каналі.

Робота над фільмом стартувала ще до війни, на початку 2021 року. Шон Пенн взявся знімати кіно про комедійного актора Зеленського, який став президентом.

“Дякую Шону та Аарону за цей чудовий фільм. Бо битва за правдиву історію - це ще один фронт війни, на якому ми повинні виграти. Правда у кіно - це наша перемога” - йдеться в повідомленні.