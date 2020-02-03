Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

На Близькому Сході ринки акцій теж падають

Індекс ринку Дубая впав на 5,2% до найнижчого рівня з 2018 року
увейт зупинив торги найбільшими лістинговими компаніями, коли його ринки знову відкрилися після триденної відпустки минулого тижня. Призупинення сталося після того, як індекс фондового ринку країни знизився майже на 11%.
На Близькому Сході ринки акцій теж падають Фото: Економічна правда

Ринки акцій на Близькому Сході різко впали на тлі новин про поширення коронавірусу, повідомляє "Економічна правда".

Так, Кувейт зупинив торги найбільшими лістинговими компаніями, коли його ринки знову відкрилися після триденної відпустки минулого тижня. Призупинення сталося після того, як індекс фондового ринку країни знизився майже на 11%.

Індекс ринку Дубая впав на 5,2% до найнижчого рівня з 2018 року.

В Ер-Ріяді акції найбільшої в світі компанії Saudi Aramco знизилися на 2,1% до найнижчого рівня з моменту первинного публічного розміщення акцій в грудні.

Падіння цін на нафту чинитиме тиск на економіки країн Перської затоки, оскільки цей товар становить значну частину державних доходів, передає видання.

Зокрема, ціни на нафту West Texas Intermediate впали на 16% минулого тижня до 44,76 долара за барель.

Читайте також: Акції Tesla впали на 20% через китайський коронавірус

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2020 10:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.