На Близькому Сході ринки акцій теж падають

Індекс ринку Дубая впав на 5,2% до найнижчого рівня з 2018 року

увейт зупинив торги найбільшими лістинговими компаніями, коли його ринки знову відкрилися після триденної відпустки минулого тижня. Призупинення сталося після того, як індекс фондового ринку країни знизився майже на 11%.

Ринки акцій на Близькому Сході різко впали на тлі новин про поширення коронавірусу, повідомляє "Економічна правда".

Так, Кувейт зупинив торги найбільшими лістинговими компаніями, коли його ринки знову відкрилися після триденної відпустки минулого тижня. Призупинення сталося після того, як індекс фондового ринку країни знизився майже на 11%.

Індекс ринку Дубая впав на 5,2% до найнижчого рівня з 2018 року.

В Ер-Ріяді акції найбільшої в світі компанії Saudi Aramco знизилися на 2,1% до найнижчого рівня з моменту первинного публічного розміщення акцій в грудні.

Падіння цін на нафту чинитиме тиск на економіки країн Перської затоки, оскільки цей товар становить значну частину державних доходів, передає видання.

Зокрема, ціни на нафту West Texas Intermediate впали на 16% минулого тижня до 44,76 долара за барель.

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