На борту літака, що зазнав катастрофи у Вашингтоні, були росіяни – ЗМІ

Поки не зрозуміло, скільки саме громадян рф там перебувало.

У літаку, в який врізався гелікпотер, перебували російські спортсмени, а саме учасники американського чемпіонату з фігурного катання на ковзанах.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Видання, посилаючись на Американську асоціацію фігурного катання пише, що на борту літака перебували учасники чемпіонату США, який проходив у місті Вічіта, штат Арканзас.

"Ці спортсмени, тренери та члени сімей поверталися додому з Національного табору розвитку, який проводився разом з Чемпіонатом США з фігурного катання", - заявили у спортивному органі.

росЗМІ пишуть, що серед пасажирів були російські чемпіони світу з парного катання: подружня пара Євгенія Шишкова та Вадим Наумов, а також бронзова призерка чемпіонату СРСР у парному катанні Інна Волянська.

52-річна Шишкова і 55-річний Наумов виграли парні змагання з фігурного катання на Чемпіонаті світу 1994 року, і вони проживали в США з 1998 року, повідомляє ТАСС, які працювали тренерами фігуристів, у складі яких була збірна росії.

Речник кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що на борту літака були громадяни рф, але не уточнив, чи були на борту саме вище перечислені спортсмени.

Нагадаємо, що у Вашингтоні впав пасажирський літак, зіткнувшись із вертольотом. У списку пасажирів були 60 осіб і чотири члени екіпажу.

На борту гелікоптера були троє військових. Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що Bombardier CRJ700 виконував регулярний рейс із міста Вічіта до Вашингтона. На відео з камери спостереження видно, як літак, що йде на посадку в аеропорту ім. Рональда Рейгана, зіткнувся з іншим повітряним судном, після чого стався вибух.

Пізніше американський президент заявив, що зіткненню літака і гелікоптера можна було запобігти.