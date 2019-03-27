На будівництві у Києві обвалились плити: одна жінка загинула

У Києві стався обвал будівельних конструкцій 1-поверхової будівлі гаражів, під який потрапили люди.

Під час будівельних робіт за адресою вулиця Новоконстантинівська, 2-А обвалились 8 плит перекриття, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальник дістали з-під завалів двох жінок і передали іх працівниками медичної служби.

Одна постраждала померла у кареті швидкої допомоги.

"Причини та обставини виникнення надзвичайної події з’ясовують правоохоронні органи", – додали у ДСНС.

За даними "Київ Оперативний", завал стався у гаражному боксі, який перебував на ремонті.



Фото: Kyiv operative

"Власники будівлі хотіли добудувати другий поверх, але дах не витримав і стався завал. Сталося все це тоді, коли в середину зайшли три жінки", – зазначає видання.

Жінка 30-35 років отримала травми середньої тяжкості. 58-річну постраждалу госпіталізували у важкому стані та без свідомості, вона померла дорогою. Третя жінка травм не отримала.

Нагадаємо, що у Львові на вулиці Личаківській обвалилася частина триповерхового будинку.