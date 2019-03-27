На будівництві у Києві обвалились плити: одна жінка загинула
Під час будівельних робіт за адресою вулиця Новоконстантинівська, 2-А обвалились 8 плит перекриття, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальник дістали з-під завалів двох жінок і передали іх працівниками медичної служби.
Одна постраждала померла у кареті швидкої допомоги.
"Причини та обставини виникнення надзвичайної події з’ясовують правоохоронні органи", – додали у ДСНС.
За даними "Київ Оперативний", завал стався у гаражному боксі, який перебував на ремонті.
Фото: Kyiv operative
"Власники будівлі хотіли добудувати другий поверх, але дах не витримав і стався завал. Сталося все це тоді, коли в середину зайшли три жінки", – зазначає видання.
Жінка 30-35 років отримала травми середньої тяжкості. 58-річну постраждалу госпіталізували у важкому стані та без свідомості, вона померла дорогою. Третя жінка травм не отримала.
Нагадаємо, що у Львові на вулиці Личаківській обвалилася частина триповерхового будинку.
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