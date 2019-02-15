У центрі Львова частково обвалився житловий будинок
Інцидент стався 14 лютого о 18.15. Обвалилася частина будівлі, яка не експлуатувалася (зруйновано несучі стіни, міжповерхове перекриття), інформує прес-служба обласного управління ДСНС.
"У будинку на початку вулиці Личаківській у Львові з першого по третій поверх обвалилася стіна. Оскільки це відбулося в нежитловий частині будівлі, жертв і поранених вдалося уникнути", – цитує телеканал ZIK прес-секретаря обласного управління ДСНС Віталія Туровцева.
З метою безпеки рятувальники евакуювали мешканців шести квартир.
Нагадаємо, 14 грудня у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- ФОТО На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"