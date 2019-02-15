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У центрі Львова частково обвалився житловий будинок

Рятувальники евакуювали мешканців шести квартир
У Львові на вулиці Личаківській обвалилася частина триповерхового будинку.
У центрі Львова частково обвалився житловий будинок Фото: dsns.gov.ua

Інцидент стався 14 лютого о 18.15. Обвалилася частина будівлі, яка не експлуатувалася (зруйновано несучі стіни, міжповерхове перекриття), інформує прес-служба обласного управління ДСНС.

"У будинку на початку вулиці Личаківській у Львові з першого по третій поверх обвалилася стіна. Оскільки це відбулося в нежитловий частині будівлі, жертв і поранених вдалося уникнути", – цитує телеканал ZIK прес-секретаря обласного управління ДСНС Віталія Туровцева.

З метою безпеки рятувальники евакуювали мешканців шести квартир.

Нагадаємо, 14 грудня у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

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15 02 2019 08:50
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