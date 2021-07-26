Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На будмайданчику в Китаї виявили 11 стародавніх гробниць

У ході розкопок гробниць було виявлено понад 30 похоронних предметів, включаючи керамічні та порцелянові вироби, бронзові дзеркала і інші культурні артефакти
Археологи виявили 11 стародавніх гробниць на одному з будмайданчиків у місті Ченьчжоу провінції Хунань у Центральному Китаї.
На будмайданчику в Китаї виявили 11 стародавніх гробниць Фото: iStock.com
Про це повідомляє Сіньхуа.
 
Зазначається, що за формами конструкцій цих гробниць і характеристиками знайдених у них предметів археологи датували гробниці епохою від середнього і пізнього періоду правління династії Східна Хань (25-220 рр.) до середнього і пізнього періоду династії Тан (618-907 рр.).
 
Нині у ході розкопок гробниць було виявлено понад 30 похоронних предметів, включаючи керамічні та порцелянові вироби, бронзові дзеркала і інші культурні артефакти.
 
На одному місці розкопок було виявлено одночасно 11 стародавніх гробниць, які представляють довгий період історії, що має особливу цінність для археологічних досліджень.
 
Зазначається, що ці знахідки допоможуть пролити світло на історію древніх міст і соціально-культурного розвитку Китаю.
 
Як повідомлялося, у високогірному регіоні Грузії - Сванетії знайшли викарбувану в 15 столітті до нашої ери монету епохи римського імператора Октавіана Августа.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2021 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.