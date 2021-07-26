На будмайданчику в Китаї виявили 11 стародавніх гробниць

У ході розкопок гробниць було виявлено понад 30 похоронних предметів, включаючи керамічні та порцелянові вироби, бронзові дзеркала і інші культурні артефакти

Археологи виявили 11 стародавніх гробниць на одному з будмайданчиків у місті Ченьчжоу провінції Хунань у Центральному Китаї.

Зазначається, що за формами конструкцій цих гробниць і характеристиками знайдених у них предметів археологи датували гробниці епохою від середнього і пізнього періоду правління династії Східна Хань (25-220 рр.) до середнього і пізнього періоду династії Тан (618-907 рр.).

Нині у ході розкопок гробниць було виявлено понад 30 похоронних предметів, включаючи керамічні та порцелянові вироби, бронзові дзеркала і інші культурні артефакти.

На одному місці розкопок було виявлено одночасно 11 стародавніх гробниць, які представляють довгий період історії, що має особливу цінність для археологічних досліджень.

Зазначається, що ці знахідки допоможуть пролити світло на історію древніх міст і соціально-культурного розвитку Китаю.

Як повідомлялося, у високогірному регіоні Грузії - Сванетії знайшли викарбувану в 15 столітті до нашої ери монету епохи римського імператора Октавіана Августа.