На Буковині бойовику ОРДЛО дали 10 років в’язниці

Слідство встановило, що "обвинувачений з 2014 року є членом терористичної організації "Донецька народна республіка"

Шевченківський районний суд Чернівців засудив прибічника терористів окремих районів Донецької області до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що "обвинувачений з 2014 року є членом терористичної організації "Донецька народна республіка" та бере активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил", повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Чоловік брав участь у бойових діях проти військових ЗСУ та правоохоронців під Савур-Могилою Шахтарського району Донецької області, поблизу Донецького аеропорту, населених пунктів Ясинувата, Дмитрівка, Красний Партизан, Піски та місті Авдіївка Донецької області.

Відтак суд визнав жителя Донецької області винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь в діяльності терористичної організації).

Бойовика засудили його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, крім житла.

Нагадаємо, що на Луганщині засудили до 5 років позбавлення волі жінку за участь у проведенні "референдуму" за "ЛНР" в одному з населених пунктів Новоайдарського району.