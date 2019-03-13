Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Буковині бойовику ОРДЛО дали 10 років в’язниці

Слідство встановило, що "обвинувачений з 2014 року є членом терористичної організації "Донецька народна республіка"
Шевченківський районний суд Чернівців засудив прибічника терористів окремих районів Донецької області до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На Буковині бойовику ОРДЛО дали 10 років в’язниці Фото: dpsu.gov.ua

Слідство встановило, що "обвинувачений з 2014 року є членом терористичної організації "Донецька народна республіка" та бере активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил", повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Чоловік брав участь у бойових діях проти військових ЗСУ та правоохоронців під Савур-Могилою Шахтарського району Донецької області, поблизу Донецького аеропорту, населених пунктів Ясинувата, Дмитрівка, Красний Партизан, Піски та місті Авдіївка Донецької області.

Відтак суд визнав жителя Донецької області винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь в діяльності терористичної організації).

Бойовика засудили його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, крім житла.

Нагадаємо, що на Луганщині засудили до 5 років позбавлення волі жінку за участь у проведенні "референдуму" за "ЛНР" в одному з населених пунктів Новоайдарського району.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2019 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.