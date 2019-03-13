На Буковині бойовику ОРДЛО дали 10 років в’язниці
Слідство встановило, що "обвинувачений з 2014 року є членом терористичної організації "Донецька народна республіка" та бере активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил", повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Чоловік брав участь у бойових діях проти військових ЗСУ та правоохоронців під Савур-Могилою Шахтарського району Донецької області, поблизу Донецького аеропорту, населених пунктів Ясинувата, Дмитрівка, Красний Партизан, Піски та місті Авдіївка Донецької області.
Відтак суд визнав жителя Донецької області винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь в діяльності терористичної організації).
Бойовика засудили його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, крім житла.
Нагадаємо, що на Луганщині засудили до 5 років позбавлення волі жінку за участь у проведенні "референдуму" за "ЛНР" в одному з населених пунктів Новоайдарського району.
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