На Буковині та на Вінничині сталися конфлікти між вірянами різних громад

"Вранці 16 березня до храму у селі Товтри прийшли на богослужіння одразу дві церковні громади. Під час зібрання між представниками різних громад виникло непорозуміння"

У селі Товтри на Буковині та в селі Лука-Мелешківська на Вінниччині сталися конфлікти між вірянами різних громад.

Отримавши повідомлення про інцидент на території церкви, поліцейські прибули на місце події і одразу відмежували представників різних релігійних громад, локалізувавши інцидент, повідомляє "Укрінформ".

"Вранці 16 березня до храму у селі Товтри прийшли на богослужіння одразу дві церковні громади. Під час зібрання між представниками різних громад виникло непорозуміння", - зазначають у відділу комунікації поліції Чернівецької області.

Поліцейські провели з прихожанами профілактичні бесіди, наголосили на неприпустимості правопорушень на релігійному ґрунті і роз’яснили відповідальність за порушення чинного законодавства.

До поліції надійшло кілька звернень громадян, пов’язаних з проведенням зборів прихожан. Наразі працівники Заставнівського відділення поліції перевіряють отриману інформацію.

Біля церкви у с. Лука-Мелешківська Вінницького району виник конфлікт та штовханина між вірянами - частина з них не давала іншим зайти всередину храму для проведення богослужіння.

"Для припинення конфлікту та попередження його подальшого силового розгортання до несення служби було залучено співробітників поліції особливого призначення, груп реагування патрульної поліції. До поліції надійшли скарги та заяви від громадян про вчинення щодо них правопорушень. Усі вони зареєстровані, зазначеним фактам буде надана правова оцінка", - інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

Для забезпечення правопорядку поліцейські нестимуть службу біля храму в цілодобовому режимі.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області збори церковної громади, яка вирішила перейти з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, завершилися бійкою між двома священиками.