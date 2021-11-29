На Бурштинській ТЕС стався вибух із постраждалими і пожежа
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятульвальної служби, повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про вибух на БуТЕС надійшло 28 листопада о 22:12.
"На котлі сьомого енергоблоку відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла та дістали опіки два працівники, яких госпіталізовано", - зазначили у ДСНС.
Повідомляється, що за інформацією приймального відділення Бурштинської МЛ, до лікувальних закладів госпіталізовані п'ятеро осіб. Дані уточнюються.
ДСНС також повідомляє про пожежу на ТЕС: "29 листопада о 04:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Бурштин Бурштинської ТГ Івано-Франківського району виникла пожежа на покрівлі над котлом в блоці № 8 ВП "Бурштинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго".
По прибуттю до місця виклику було встановлено, що виникла пожежа електричних кабелів на фермі крівлі (на відмітці 46) котельного відділення між 8 та 9 енергоблоками котлотурбінного цеху ВП "Бурштинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго" на площі 2 кв м.
Пожежу ліквідували працівники добровільної пожежної дружини об’єкту до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
Сьомий енергоблок ТЕС зупинений й виведений з експлуатації, замість нього введений в роботу четвертий енергоблок. Нині працює сім блоків, на роботу станції події не вплинули, поінформували у ДСНС.
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