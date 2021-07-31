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На шахті у Донецькій області стався вибух: постраждали 10 гірників

Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м
На шахті Шахтоуправління "Покровське", яка розташована в смт Удачне Покровського району Донецької області, стався вибух.
На шахті у Донецькій області стався вибух: постраждали 10 гірників Фото: dn.npu.gov.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба генерального управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Донецькій області.
 
Зазначається, що вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ. Причина та обставини події встановлюються.
 
На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону (6 осіб та 1 од. техніки). Від головного управління для збору інформації залучено 1 особу та 1 одиницю техніки.
 
 
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31 07 2021 11:53
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