CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа шахті Шахтоуправління "Покровське", яка розташована в смт Удачне Покровського району Донецької області, стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На шахті у Донецькій області стався вибух: постраждали 10 гірників
Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м
Фото: dn.npu.gov.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба генерального управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Донецькій області.
Зазначається, що вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ. Причина та обставини події встановлюються.
На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону (6 осіб та 1 од. техніки). Від головного управління для збору інформації залучено 1 особу та 1 одиницю техніки.
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31 07 2021 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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