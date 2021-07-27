ФОТОУ Німеччині на установці зі спалювання небезпечних відходів на підприємстві Chempark Currenta в Леверкузені, неподалік Кельна, стався вибух із великою кількістю диму.
Фото: DPA, Tim Oelbermann, Bild
Фото: DPA, Tim Oelbermann, BildПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
27 07 2021 13:33
У Німеччині стався вибух на хімзаводі, людей просять не відчиняти вікна
На місці працює пожежна команда заводу, на під'їзді пожежні машини з віддалених районів
Фото: DPA, Tim Oelbermann, Bild
Як передає Укрінформ, про це у Твітері повідомляє поліція землі Північний Рейн-Вестфалія.
Влада попереджає про "надзвичайну небезпеку" та просить місцеве населення не відчиняти двері та вікна. Хмара диму насувається на Буршайд та Лейхлінген. Закритий рух на авторозв’язках на автобані А1, А3, А59 тощо.
Фото: DPA, Tim Oelbermann, Bild
На місці працює пожежна команда заводу, на під'їзді пожежні машини з віддалених районів.
Фото: DPA, Tim Oelbermann, Bild
Вибух стався близько 9:30 у вівторок. Що стало причиною, поки невідомо, у поліції говорять про кількох постраждалих.
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