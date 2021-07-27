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27 07 2021 13:33

У Німеччині стався вибух на хімзаводі, людей просять не відчиняти вікна

На місці працює пожежна команда заводу, на під'їзді пожежні машини з віддалених районів
У Німеччині на установці зі спалювання небезпечних відходів на підприємстві Chempark Currenta в Леверкузені, неподалік Кельна, стався вибух із великою кількістю диму.
У Німеччині стався вибух на хімзаводі, людей просять не відчиняти вікна Фото: DPA, Tim Oelbermann, Bild
Як передає Укрінформ, про це у Твітері повідомляє поліція землі Північний Рейн-Вестфалія.
 
Влада попереджає про "надзвичайну небезпеку" та просить місцеве населення не відчиняти двері та вікна. Хмара диму насувається на Буршайд та Лейхлінген. Закритий рух на авторозв’язках на автобані А1, А3, А59 тощо.
 

Фото: DPA, Tim Oelbermann, Bild
 
На місці працює пожежна команда заводу, на під'їзді пожежні машини з віддалених районів.
 

Фото: DPA, Tim Oelbermann, Bild
 
Вибух стався близько 9:30 у вівторок. Що стало причиною, поки невідомо, у поліції говорять про кількох постраждалих.
 
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