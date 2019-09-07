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На ЧАЕС затримали сталкерів і чоловіків, які намагалися вивезти 30 кг ягід

Серед "екстремальних туристів" п'ятеро громадян України і четверо громадян Казахстану
На території Чорнобильської зони відчуження поліцейські виявили дві групи сталкерів у Прип'яті і двох чоловіків, які займалися нелегальним збором ягід і спробували вивезти 30 кг чорниці без відповідного дозволу та дозиметричного контролю.
На ЧАЕС затримали сталкерів і чоловіків, які намагалися вивезти 30 кг ягід Фото:Національна поліція

Серед "екстремальних туристів" - п'ятеро громадян України і четверо громадян Казахстану, які незаконно проникли в зону ЧАЕС, повідомляє LB.ua.

Також правоохоронці виявили двох чоловіків, які займалися нелегальним збором ягід. Мешканця с. Олизарівка Іванківського р-ну, Київської області, який зібрав на цій території приблизно 15,5 кг ягід чорниці та жителя с. Стара Марківка Поліського р-ну, Київської області, який зібрав приблизно 15 кг. Обидва порушники намагалися відправити ягоди за межі зони відчуження без відповідного дозволу та дозиметричного контролю.


Фото:Нацполіція

Стосовно правопорушників складено адмінпротоколи за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає накладення штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стосовно нелегальних збирачів ягід відкрито два кримінальні провадження за ст. 267-1 КК України "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки". Санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


Фото:Нацполіція

Матеріали справ сталкерів спрямовані в Славутицький міський суд Київської області для прийняття рішення. Також направлено матеріали в Державну міграційну службу для скорочення терміну перебування громадян Казахстану в Україні.

Нагадаємо, що під час патрулювання території зони відчуження в селі Вільча поліцейські і бійці Національної гвардії виявили жінку, яка збирала чорницю.

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09 07 2019 15:40
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