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У Чорнобильській зоні затримали жінку, яка збирала чорницю на продаж

На неї склали адмінпротокол і вирішується питання про відкриття кримінальної справи
Під час патрулювання території зони відчуження в селі Вільча поліцейські і бійці Національної гвардії виявили жінку, яка збирала чорницю.
У Чорнобильській зоні затримали жінку, яка збирала чорницю на продаж Фото:Нацполіція

"14 кг лісової ягоди вона збиралася винести за межі радіоактивно-забрудненої зони без відповідного контролю та дозиметричного документа. Щоб зібрати чорницю і потім продати її, жінка приїхала аж із Рівненщини. Її спіймали на гарячому", - повідомляє прес-служба поліції Київщини.

За проникнення на заборонену територію без дозволу і спеціальних документів на жінку склали адмінпротокол за ст. 46-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення).


Фото:Нацполіція


Фото:Нацполіція

Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 (порушення вимог радіаційної безпеки). Санкція статті передбачає штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.

Нагадаємо, що КМДА хоче запустити туристичний маршрут по локаціях зйомок серіалу "Чорнобиль".

На хвилі успіху серіалу про Чорнобиль каналу HBO, до Прип'яті почали масово з'їжджатися блогери.

Щоб отримати більше лайків і спровокувати своїх підписників, зірки Instagram фотографуються топлес біля зруйнованого атомного реактора. Показують прес, знявши протирадіаційний костюм.

 

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03 07 2019 15:28
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