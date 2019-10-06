КМДА хоче запустити туристичний маршрут по локаціях зйомок серіалу "Чорнобиль"

Представники Управління туризму і промоцій КМДА пропонують створити новий туристичний маршрут по локаціях зйомок міні-серіалу "Чорнобиль".

Планується побудувати кілька маршрутів: від короткого до більш довгого, повідомляється на сторінці управління на Facebook.

Локації будуть розташовуватися в Чорнобильській зоні і в Києві, а гіди будуть розповідати невеликі історії про зйомки та інформацію про місце подій. Пізніше в управлінні пояснили, що серед локацій будуть підземний бункер ЧАЕС, в якому в ніч аварії працював перший штаб ліквідації, пожежна частина, лікарня, легендарний "Міст смерті", з якого, за версією серіалу, жителі Прип'яті спостерігали за пожежею на ЧАЕС, центральна площа з готелем "Полісся" та міськвиконкомом.

Відзначається також, що рівень радіації в Чорнобильській зоні, де дозволено гуляти туристам, досягає 0,3 мікрозіверта, як у Києві.

Серіал "Чорнобиль" розповідає про події 1986 року, коли біля міста Прип'ять вибухнула Чорнобильська атомна електростанція. У шоу показують події перших секунд і днів після вибуху, те, як проходила ліквідація наслідків аварії, і долі людей, які в ній брали участь. Серіал складається з п'яти серій.

Серіал "Чорнобиль", виробництвом якого займаються канали НВО і Sky, за даними International Movie Data Base став найбільш рейтинговим шоу в історії. За даними Forbes, серіал отримав оцінку 9,7 з 10 можливих за підсумками голосування 52 тисяч користувачів.

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