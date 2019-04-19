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На дебатах були присутні 22 тисяч громадян, - МВС

"Організаційні питання - це питання політиків, а наша справа - це забезпечення правопорядку
Дебати на НСК "Олімпійському" між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком пройшли без порушень правопорядку, на стадіоні були присутні 22 тисячі громадян і близько 10 тисяч правоохоронців.
На дебатах були присутні 22 тисяч громадян, - МВС Фото: iPress.ua / Анна Запотоцька

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що всі підрозділи системи МВС забезпечили публічну безпеку громадян під час дебатів, повідомляє прес-центр служби МВС.

"Дебати, про які так довго говорили і до яких так готувалися, відбулися. Організаційні питання - це питання політиків, а наша справа - це забезпечення правопорядку. Сьогодні на стадіоні були присутні 22 тисячі громадян і близько 10 тисяч правоохоронців... Особовий склад Національної поліції, Національної гвардії, підрозділів ДСНС з поставленими завданнями впорався", - заявив Сергій Яровий.

Нагадаємо, у вечері 19 квітня Порошенко та Зеленський зустрілись на дебатах на "Олімпійському" і провели першу публічну очну дискусію. Після цього Порошенко поїхав у студію Суспільного на дебати передбачені законом, Зеленський туди їхати відмовився.

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19 04 2019 22:57
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