На дебатах були присутні 22 тисяч громадян, - МВС
Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що всі підрозділи системи МВС забезпечили публічну безпеку громадян під час дебатів, повідомляє прес-центр служби МВС.
"Дебати, про які так довго говорили і до яких так готувалися, відбулися. Організаційні питання - це питання політиків, а наша справа - це забезпечення правопорядку. Сьогодні на стадіоні були присутні 22 тисячі громадян і близько 10 тисяч правоохоронців... Особовий склад Національної поліції, Національної гвардії, підрозділів ДСНС з поставленими завданнями впорався", - заявив Сергій Яровий.
Нагадаємо, у вечері 19 квітня Порошенко та Зеленський зустрілись на дебатах на "Олімпійському" і провели першу публічну очну дискусію. Після цього Порошенко поїхав у студію Суспільного на дебати передбачені законом, Зеленський туди їхати відмовився.
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