На деяких автобусних маршрутах в Києві проїзд вже можна оплатити банківською карткою

Відсьогодні у наземному комунальному громадському транспорті Києва розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.

Про це у Telegram повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.

Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком Київ Цифровий, і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень.

"Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій Картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга", - зауважив Кличко.

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами №№ 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту, підкреслив мер Києва.