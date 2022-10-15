CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідсьогодні у наземному комунальному громадському транспорті Києва розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На деяких автобусних маршрутах в Києві проїзд вже можна оплатити банківською карткою
Фото: Укрінформ
Про це у Telegram повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За його словами, для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.
Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком Київ Цифровий, і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень.
"Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій Картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга", - зауважив Кличко.
Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами №№ 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.
Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту, підкреслив мер Києва.
Нагадаємо, у Києві на початку вересня почали тестування системи оплати проїзду банківською карткою у наземному комунальному транспорті.
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15 10 2022 13:11 МЕДІА
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