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У Києві в усіх видах транспорту тестують оплату банківською карткою

У столиці тестується система оплати банківською карткою в наземному комунальному транспорті.Про це повідомив заступник Київського міського голови Петро Оленич у Телеграмі, передає Укрінформ. «Наразі система тестується у закритому режимі. Ще у лютому команда була готова проводити випробування, проте зі зрозумілих причин вони перенеслись» - сказав Оленич щодо нової системи оплати банківською карткою в наземному комунальному транспорті. Читайте також: У Києві збільшать кількість наземних пішохідних переходів Він зазначив, що для оплати проїзду достатньо буде прикласти банківську карту або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Вже отримано всі необхідні налаштування. Щоб підтвердити оплату за проїзд потрібно буде сказати контролеру останні 4 цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Або ж показати списання в будь-якому банківському застосунку. Оленич наголосив, що сервіс дозволить користуватись і карткою киянина. Валідатори автоматично будуть перевіряти чи прив’язана до неї пільга. Водночас оплата через Київ Цифровий також працюватиме. Повноцінно запустити систему планується у жовтні. Як повідомляв Укрінформ, депутати Київської міської ради запровадили знижки на оплату комунальних послуг для пільгових категорій населення, окремих установ та організацій.
У Києві в усіх видах транспорту тестують оплату банківською карткою Фото: з вільного доступу
Про це повідомив заступник Київського міського голови Петро Оленич у Telegram.
 
"Наразі система тестується у закритому режимі. Ще у лютому команда була готова проводити випробування, проте зі зрозумілих причин вони перенеслись" - сказав Оленич щодо нової системи оплати банківською карткою в наземному комунальному транспорті.
 
Він зазначив, що для оплати проїзду достатньо буде прикласти банківську карту або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Вже отримано всі необхідні налаштування.
 
Щоб підтвердити оплату за проїзд потрібно буде сказати контролеру останні 4 цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Або ж показати списання в будь-якому банківському застосунку.
 
Оленич наголосив, що сервіс дозволить користуватись і карткою киянина. Валідатори автоматично будуть перевіряти чи прив’язана до неї пільга. Водночас оплата через Київ Цифровий також працюватиме.
 
Повноцінно запустити систему планується у жовтні.
 
 
 
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09 09 2022 17:58
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