На деяких поїздах Укрзалізниці почали працювати поліцейські
Як повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці, наразі поліцейські будуть присутні на двох поїздах, щодо яких було найбільше скарг: поїзді №121/122 Миколаїв-Київ-Рівне та на поїзді №24/23 Одеса-Москва, передає "Громадське".
«У межах реалізації стратегічної програми «Назустріч клієнту», що має на меті поліпшення якості послуг на залізничному транспорті, Укрзалізниця імплементує план заходів із підвищення безпеки пасажирів у поїздах та на вокзалах. Розвиток співпраці з Національною поліцією є важливою складовою», — повідомив член правління УЗ Марчін Целеєвський.
За даними Укрзалізниці, лише у період 21-27 лютого правоохоронці склали 27 адміністративних постанов, зокрема щодо порушення заборони на куріння, вживання алкогольних напоїв та пограбування.
«Наразі Укрзалізниця та Національна поліція працюють над спільним планом дій щодо збільшення кількості поїздів, що курсуватимуть у супроводі правоохоронців», — додають в УЗ.
Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила новий канал комунікації з пасажирами через Facebook-месенджер.
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