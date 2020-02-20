CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкрзалізниця запустила новий канал комунікації з пасажирами через Facebook-месенджер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця запустила новий канал комунікації з пасажирами
Відтепер звертатися з питаннями, зауваженнями та пропозиціями можна до контактного центру компанії
UA|TV
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниця,передає "Громадське".
Відтепер звертатися з питаннями, зауваженнями та пропозиціями можна до контактного центру компанії (тел. 0800-50-3111) та через повідомлення у Facebook.
Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" запустить 16 додаткових поїздів на період кількох вихідних поспіль у березні 2020 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 02 2020 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles