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Укрзалізниця запустила новий канал комунікації з пасажирами

Відтепер звертатися з питаннями, зауваженнями та пропозиціями можна до контактного центру компанії
Укрзалізниця запустила новий канал комунікації з пасажирами через Facebook-месенджер.
Укрзалізниця запустила новий канал комунікації з пасажирами UA|TV

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниця,передає "Громадське".

Відтепер звертатися з питаннями, зауваженнями та пропозиціями можна до контактного центру компанії (тел. 0800-50-3111) та через повідомлення у Facebook.

Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" запустить 16 додаткових поїздів на період кількох вихідних поспіль у березні 2020 року.

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20 02 2020 17:40
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