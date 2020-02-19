Укрзалізниця призначила вже 16 додаткових поїздів до 8 Березня
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УКРІНФОРМ.
"Станом на сьогодні, 18 лютого 2020 року, вже призначено 16 додаткових поїздів. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом. Паралельно із цим вивчається попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках", — йдеться в повідомленні.
Так, у зазначений період курсуватимуть додаткові поїзди з Києва до Львова, Ужгорода, Чернівців (через Івано-Франківськ), Ковеля, Жмеринки, Вінниці, Одеси та Кривого Рогу; з Покровська до Харкова; з Одеси до Дніпра; з Кривого Рогу до Одеси; зі Львова до Дніпра та Одеси й із Черкас до Львова.
Крім того, на цей період буде призначено додаткові рейси поїздів № 095/096 Черкаси — Львів, № 720/719 Київ — Харків, № 797/798 Харків — Запоріжжя та подовжено маршрут поїзда № 132/131 Одеса — Вінниця — Київ.
Нагадаємо, що відповідаючи на питання, звідки взялася сума в 86 млн грн (раніше озвучувалася цифра в 1,5 млн євро), міністр пояснив, що 1,5 млн євро пропонував Deutsche Bahn.
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