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Укрзалізниця призначила вже 16 додаткових поїздів до 8 Березня

"Станом на сьогодні, 18 лютого 2020 року, вже призначено 16 додаткових поїздів. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом. Паралельно із цим вивчається попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках"
ПАТ "Укрзалізниця" запустить 16 додаткових поїздів на період кількох вихідних поспіль у березні 2020 року.
Укрзалізниця призначила вже 16 додаткових поїздів до 8 Березня Фото: atn.ua

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УКРІНФОРМ.

"Станом на сьогодні, 18 лютого 2020 року, вже призначено 16 додаткових поїздів. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом. Паралельно із цим вивчається попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках", — йдеться в повідомленні.

Так, у зазначений період курсуватимуть додаткові поїзди з Києва до Львова, Ужгорода, Чернівців (через Івано-Франківськ), Ковеля, Жмеринки, Вінниці, Одеси та Кривого Рогу; з Покровська до Харкова; з Одеси до Дніпра; з Кривого Рогу до Одеси; зі Львова до Дніпра та Одеси й із Черкас до Львова.

Крім того, на цей період буде призначено додаткові рейси поїздів № 095/096 Черкаси — Львів, № 720/719 Київ — Харків, № 797/798 Харків — Запоріжжя та подовжено маршрут поїзда № 132/131 Одеса — Вінниця — Київ.  

Нагадаємо, що відповідаючи на питання, звідки взялася сума в 86 млн грн (раніше озвучувалася цифра в 1,5 млн євро), міністр пояснив, що 1,5 млн євро пропонував Deutsche Bahn.

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19 02 2020 15:20
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