"УЗ" витратить 86 мільйонів на консалтинг від Deutsche Bahn і інших компаній
Міністерство інфраструктури шукає через Prozorro 10 консультантів у сфері залізниць, ними можуть стати не лише співробітники з Deutsche Bahn. В загальному планується витратити 86 мільйонів гривень, повідомляє "Економічна правда".
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій Ліга.Бізнес.
Згідно з конкурсною документацією, "УЗ" шукає мінімум 10 консультантів з досвідом впровадження проектів з підвищення операційної ефективності залізниць.
Наголошується, що ці консультанти повинні володіти українською або російською мовами.
"Ми оголосили конкурс на консалтинг і вибираємо консультанта. Крім Deutsche Bahn в ньому може брати участь ще багато консультантов. Я знаю, що свої послуги готові запропонувати компаній сім", - сказав Криклій.
Відповідаючи на питання, звідки взялася сума в 86 млн грн (раніше озвучувалася цифра в 1,5 млн євро), міністр пояснив, що 1,5 млн євро пропонував Deutsche Bahn.
"Зараз мова йде про більш широку співпрацю. Щось можуть взяти на себе Deutsche Bahn, щось інші компанії. У Deutsche Bahn експертиза широка, але не в усіх напрямках ... Може бути консорціум.
Яка цифра буде за підсумками торгів і чому вона так розраховувалася, не можу сказати - це компетенція УЗ ", - підкреслив Криклій.
Нагадаємо, що мнеджерів Deutsche Bahn можуть найняти до наглядової ради та правління "Укрзалізниці"
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