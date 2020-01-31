Менеджерів Deutsche Bahn можуть найняти до наглядової ради та правління Укрзалізниці - уряд
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю "НВ", повідомляє "Громадське".
"Ми розглядаємо варіант залучення німецького менеджменту. Конкретні посади я вам зараз не озвучу, тому що це все у процесі обговорення. Можливо, німці зайдуть у наглядову раду і у топменеджмент", - повідомив Криклій.
Оплачувати їхню роботу будуть на загальних засадах, тобто з прибутку "Укрзалізниці". Метою залучення фахівців "Deutsche Bahn" у Мінінфраструктури називають обмін досвідом у процесі проведення трансформації "УЗ" та інтеграції української залізниці до європейської мережі.
23 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що "Укрзалізницю" передадуть в управління найбільшому залізничному оператору Німеччини строком на 10 років. За його словами, 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури і "Deutsche Bahn" підписали відповідний меморандум.
Згодом у "Deutsche Bahn" повідомили, що чинні домовленості з українським урядом передбачають лише надання консультацій щодо "Укрзалізниці". Також міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що фахівці "Deutsche Bahn" будуть надавати консультаційні послуги для реформи "Укрзалізниці", однак він не виключив, що з часом роль експертів "Deutsche Bahn" може змінитися.
24 січня у "Deutsche Bahn" повідомили, що питання операційного управління "Укрзалізницею" наразі ще вивчається.
Нагадаємо, що "УЗ" веде переговори про закупівлю нової партії американських локомотивів
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