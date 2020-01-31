Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

УЗ веде переговори про закупівлю нової партії американських локомотивів - Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео
"2020-й рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційну та торгівельну співпрацю між Україною та США. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України."
УЗ веде переговори про закупівлю нової партії американських локомотивів - Зеленський Фото: http://cfts.org.ua

Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця ведуть перемовини про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео.

"2020-й рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційну та торгівельну співпрацю між Україною та США.

Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України.

Міністерство інфраструктури та "Укрзалізниця" вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує відремонтувати двоповерхові поїзди Skoda власними силами.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2020 13:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.