УЗ веде переговори про закупівлю нової партії американських локомотивів - Зеленський Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео

"2020-й рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційну та торгівельну співпрацю між Україною та США. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України."

Фото: http://cfts.org.ua

Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця ведуть перемовини про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва, повідомляє "Економічна правда". Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео. "2020-й рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційну та торгівельну співпрацю між Україною та США. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури та "Укрзалізниця" вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва", - повідомив Зеленський. Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує відремонтувати двоповерхові поїзди Skoda власними силами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію