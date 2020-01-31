БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"2020-й рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційну та торгівельну співпрацю між Україною та США. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України."Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
УЗ веде переговори про закупівлю нової партії американських локомотивів - Зеленський
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео
Фото: http://cfts.org.ua
Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця ведуть перемовини про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва, повідомляє "Економічна правда".
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео.
"2020-й рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційну та торгівельну співпрацю між Україною та США.
Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України.
Міністерство інфраструктури та "Укрзалізниця" вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує відремонтувати двоповерхові поїзди Skoda власними силами.
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