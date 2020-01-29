"Укрзалізниця" планує відремонтувати двоповерхові поїзди Skoda власними силами
Про це повідомили у прес-службі УЗ, повідомляє "Громадське".
Там зазначають, що оголошували тендери на ремонт цих поїздів, однак їх скасовували через зависоку вартість ремонту.
"Останні роки "Укрзалізниця" неодноразово відкривала процедури проведення тендерів на послуги з ремонту цих поїздів, однак отримувала несподівано дорогі пропозиції від усіх міжнародних учасників торгів. Чому? Всі учасники мали намір здійснити повний обсяг ремонтних робіт за кордоном", - повідомили у компанії.
Водночас в Укрзалізниці зазначають, що для того, аби здійснити ремонт поїздів потрібно отримати згоду Skoda передати креслення поїздів, а також поділитися технологією ремонту. На скільки це ймовірно в Укрзалізниці не уточнюють.
Нагадаємо, що поїзди Skoda Україна купила до проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Один поїзд складається з 6 двоповерхових вагонів на 636 місць.
Раніше УЗ оголошувала тендер на ремонт цих поїздів на суму 5,4 мільйона євро.
Читайте також: В "Укрзалізниці" повідомили, скільки потрібно грошей для оновлення локомотивів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?