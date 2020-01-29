"Укрзалізниця" планує відремонтувати двоповерхові поїзди Skoda власними силами

Поїзди Skoda Україна купила до проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Один поїзд складається з 6 двоповерхових вагонів на 636 місць

Двоповерхові пасажирські поїзди Skoda, яка належать Укрзалізниці, однак наразі не використовуються через поломку, Укрзалізниця планує відремонтувати на власних ремонтних заводах.

Про це повідомили у прес-службі УЗ, повідомляє "Громадське".

Там зазначають, що оголошували тендери на ремонт цих поїздів, однак їх скасовували через зависоку вартість ремонту.

"Останні роки "Укрзалізниця" неодноразово відкривала процедури проведення тендерів на послуги з ремонту цих поїздів, однак отримувала несподівано дорогі пропозиції від усіх міжнародних учасників торгів. Чому? Всі учасники мали намір здійснити повний обсяг ремонтних робіт за кордоном", - повідомили у компанії.

Водночас в Укрзалізниці зазначають, що для того, аби здійснити ремонт поїздів потрібно отримати згоду Skoda передати креслення поїздів, а також поділитися технологією ремонту. На скільки це ймовірно в Укрзалізниці не уточнюють.

Нагадаємо, що поїзди Skoda Україна купила до проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Один поїзд складається з 6 двоповерхових вагонів на 636 місць.

Раніше УЗ оголошувала тендер на ремонт цих поїздів на суму 5,4 мільйона євро.

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