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"Укрзалізниця" планує відремонтувати двоповерхові поїзди Skoda власними силами

Поїзди Skoda Україна купила до проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Один поїзд складається з 6 двоповерхових вагонів на 636 місць
Двоповерхові пасажирські поїзди Skoda, яка належать Укрзалізниці, однак наразі не використовуються через поломку, Укрзалізниця планує відремонтувати на власних ремонтних заводах.
"Укрзалізниця" планує відремонтувати двоповерхові поїзди Skoda власними силами Фото: З відкритих джерел

Про це повідомили у прес-службі УЗ, повідомляє "Громадське".

Там зазначають, що оголошували тендери на ремонт цих поїздів, однак їх скасовували через зависоку вартість ремонту.

"Останні роки "Укрзалізниця" неодноразово відкривала процедури проведення тендерів на послуги з ремонту цих поїздів, однак отримувала несподівано дорогі пропозиції від усіх міжнародних учасників торгів. Чому? Всі учасники мали намір здійснити повний обсяг ремонтних робіт за кордоном", - повідомили у компанії.

Водночас в Укрзалізниці зазначають, що для того, аби здійснити ремонт поїздів потрібно отримати згоду Skoda передати креслення поїздів, а також поділитися технологією ремонту. На скільки це ймовірно в Укрзалізниці не уточнюють.

Нагадаємо, що поїзди Skoda Україна купила до проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Один поїзд складається з 6 двоповерхових вагонів на 636 місць.

Раніше УЗ оголошувала тендер на ремонт цих поїздів на суму 5,4 мільйона євро.

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29 01 2020 14:52
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