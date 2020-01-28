В "Укрзалізниці" повідомили, скільки потрібно грошей для оновлення локомотивів

"Зараз нам доводиться балансувати між оновленням рухомого складу, модернізацією, переоснащенням, капітальними та поточними ремонтами локомотивів"

За підрахунками "Укрзалізниці", на оновлення парку локомотивів компанії потрібно 51,2 мільярда гривень інвестицій протягом наступних 6 років.

Про це повідомив член правління "УЗ" Франтішек Буреш, повідомляє "Громадське".

"Зараз нам доводиться балансувати між оновленням рухомого складу, модернізацією, переоснащенням, капітальними та поточними ремонтами локомотивів", - повідомив Буреш.

Він зазначив, що до 2025 року Укрзалізниця планує модернізувати 1023 локомотивів, а також провести капітальний ремонт 1049 одиниць рухомого залізничного складу.

Водночас, за підрахунками Буреша, наразі локомотиви перебувають у вкрай незадовільному стані: знос електровозів становить 94,4%, тепловозів - 98,3%. Із загального інвентарного парку локомотивів лише 190 одиниць або 5,3% молодші за 25 років.

Гроші на оновлення локомотивів Укрзалізниця планує отримати від скасування податку на землю для залізничної інфраструктури, а також податку на додану вартість для внутрішніх перевезень українців.

Нагадаємо, що Гончарук заявив, що "Укрзалізницю" не будуть продавати чи передавати в концесію.