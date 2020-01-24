БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що "Укрзалізницю" не будуть продавати чи передавати в концесію. Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn надаватиме консультаційні послуги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гончарук заявив, що "Укрзалізницю" не будуть продавати чи передавати в концесію
Українська залізниця залишиться під контролем держави
Фото: unian.ua
Ця співпраця дозволить підвищити ефективність і якість залізничних перевезень в Україні, написав Гончарук у Facebook,передає LB.ua.
"Розвінчую всі міфи навколо цього питання. Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною про подальшу співпрацю в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці", - пояснив він.
Гончарук підкреслив, що українська залізниця залишається під повним контролем держави.
Нагадаємо, що Wi-Fi в поїздах “Інтерсіті” буде запущено впродовж 2020 року.
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