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Гончарук заявив, що "Укрзалізницю" не будуть продавати чи передавати в концесію

Українська залізниця залишиться під контролем держави
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що "Укрзалізницю" не будуть продавати чи передавати в концесію. Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn надаватиме консультаційні послуги.
Гончарук заявив, що "Укрзалізницю" не будуть продавати чи передавати в концесію Фото: unian.ua

Ця співпраця дозволить підвищити ефективність і якість залізничних перевезень в Україні, написав Гончарук у Facebook,передає LB.ua.

"Розвінчую всі міфи навколо цього питання. Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною про подальшу співпрацю в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці", - пояснив він.

Гончарук підкреслив, що українська залізниця залишається під повним контролем держави.

Нагадаємо, що Wi-Fi в поїздах “Інтерсіті” буде запущено впродовж 2020 року.

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24 01 2020 13:20
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