Wi-Fi у поїздах Інтерсіті обіцяють запустити вже цього року

Wi-Fi в поїздах “Інтерсіті” буде запущено впродовж 2020 року.

Про це розповів голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов в інтерв’ю для BBC News Україна,передає УКРІНФОРМ.

“Зробити Wi-Fi у потягах "Інтерсіті" плануємо впродовж 2020 року”, - заявив Кравцов.

За його словами, меморандум між урядом України та операторами мобільного зв’язку про покриття території країни швидкісним інтернетом значно спростив організацію Wi-Fi у поїздах.

Як повідомляв Укрінформ, раніше очільник Укрзалізниці заявляв, що безкоштовний Wi-Fi планується запустити не лише у поїздах “Інтерсіті”, а й на Центральному залізничному вокзалі Києва.

У жовтні 2019 року Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та найбільші мобільні оператори, які працюють в Україні, підписали меморандум про покриття усієї території країни мобільним зв’язком та інтернетом.

Нагадаємо, що уряд хоче передати "Укрзалізницю" на 10 років в управління найбільшому німецькому залізничному оператору Deutsche Bahn AG.