На Diamond Princess кількість інфікованих китайським коронавірусом зросла до 175 Четверо людей серед усіх інфікованих, у важкому стані

На круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогами в Японії, кількість інфікованих китайським коронавірусом зросла до 175.

Фото: AFP / Getty Images

Про це передає Japan News, повідомляє "Громадське". Міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като заявив, що інфекція виявлена в одного співробітника карантинної служби. Також він додав, що четверо людей серед усіх інфікованих, у важкому стані. На лайнері загалом було 3700 людей, серед яких 25 українців. Відомо, що двоє українців інфіковані коронавірусом. Раніше повідомили, що з лайнера Diamond Princess евакуюють літніх та людей з хронічними захворюваннями. Нагадаємо, що підтверджених випадків зараження коронавірусом вже більше 40 000.

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