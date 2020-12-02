ЗДОРОВ'Я НОВИНИНа круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогами в Японії, кількість інфікованих китайським коронавірусом зросла до 175.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Diamond Princess кількість інфікованих китайським коронавірусом зросла до 175
Четверо людей серед усіх інфікованих, у важкому стані
Фото: AFP / Getty Images
Про це передає Japan News, повідомляє "Громадське".
Міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като заявив, що інфекція виявлена в одного співробітника карантинної служби.
Також він додав, що четверо людей серед усіх інфікованих, у важкому стані.
На лайнері загалом було 3700 людей, серед яких 25 українців. Відомо, що двоє українців інфіковані коронавірусом.
Раніше повідомили, що з лайнера Diamond Princess евакуюють літніх та людей з хронічними захворюваннями.
Нагадаємо, що підтверджених випадків зараження коронавірусом вже більше 40 000.
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12 02 2020 11:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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