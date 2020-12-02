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На Diamond Princess кількість інфікованих китайським коронавірусом зросла до 175

Четверо людей серед усіх інфікованих, у важкому стані
На круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогами в Японії, кількість інфікованих китайським коронавірусом зросла до 175.
На Diamond Princess кількість інфікованих китайським коронавірусом зросла до 175 Фото: AFP / Getty Images

Про це передає Japan News, повідомляє "Громадське".

Міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като заявив, що інфекція виявлена в одного співробітника карантинної служби.

Також він додав, що четверо людей серед усіх інфікованих, у важкому стані.

На лайнері загалом було 3700 людей, серед яких 25 українців. Відомо, що двоє українців інфіковані коронавірусом.

Раніше повідомили, що з лайнера Diamond Princess евакуюють літніх та людей з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, що підтверджених випадків зараження коронавірусом вже більше 40 000.

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12 02 2020 11:18
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