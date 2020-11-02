ЗДОРОВ'Я НОВИНИБільшість смертей, 974, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підтверджених випадків зараження коронавірусом вже більше 40 000
Внаслідок зараження коронавірусом 2019-nCoV з початку епідемії померли 1018 людей
Фото: Правда
Внаслідок зараження коронавірусом 2019-nCoV з початку епідемії померли 1018 людей, успішно побороли захворювання 4059 осіб. Підтверджених випадків зараження вже 43108, повідомляє "Українська правда".
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: Більшість смертей, 974, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.
Таким чином, кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась на 111 осіб.
Нагадаємо, що коронавірус уперше виявили у громадянина України
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11 02 2020 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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