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Підтверджених випадків зараження коронавірусом вже більше 40 000

Внаслідок зараження коронавірусом 2019-nCoV з початку епідемії померли 1018 людей
Більшість смертей, 974, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.
Підтверджених випадків зараження коронавірусом вже більше 40 000 Фото: Правда

Внаслідок зараження коронавірусом 2019-nCoV з початку епідемії померли 1018 людей, успішно побороли захворювання 4059 осіб. Підтверджених випадків зараження вже 43108, повідомляє "Українська правда".

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Більшість смертей, 974, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

Таким чином, кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась на 111 осіб. 

Нагадаємо, що коронавірус уперше виявили у громадянина України

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11 02 2020 10:20
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