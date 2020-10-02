Коронавірус уперше виявили у громадянина України
Про це повідомляє The Mainichi з посиланням на дані японського МОЗ,передає LB.ua.
Зараження китайським вірусом підтвердили у одного з українців, що перебувають на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії.
За даними японського МОЗ, зараз у хворого немає жодних серйозних симптомів захворювання.
Інформацію про інфікованого українця підтвердили в департаменті консульської служби МЗС України, пише УНН.
"Є один інфікований громадянин України, член екіпажу круїзного лайнера, який перебуває на рейді біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний. З госпіталізованим підтримується зв'язок. Ситуація на контролі міністра закордонних справ і Посольства України в Японії", - повідомив директор департаменту Сергій Погорельцев.
Зазначається, що українському громадянину надається кваліфікована медична допомога, зараз хворий "почуває себе нормально".
Всього на борту лайнера перебувають 25 громадян України.
Згідно з останніми даними, кількість заражених китайським вірусом на борту лайнера зросла до 70 осіб. За останню добу небезпечний вірус був виявлений ще у шести пасажирів.
Заражений коронавірусом українець перебуватиме в лікарні близько 14 днів, написав у фейсбуці голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
"Зараз українеця знято з лайнера, який перебуває на карантині біля берегів Японії, і перевезено в японську лікарню столичного регіону. Там він перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше як 14 днів", - зазначив Радуцький.
Він додав, що міністерство охорони здоров'я України буде щодня відслідковувати його стан здоров'я.
За словами Радуцького, Держприкордонслужба має перелік усіх громадян України, які перебувають на лайнері Diamond Princess і після повернення їх в Україну за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження.
"Серед підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019 nCoV на лайнері, станом на 9 лютого 2020 року, - громадяни таких країн: Японії - 28 осіб, США - 14, Австралії - 7, Канади - 7, Гонконгу - 3, Китаю - 2, Нової Зеландії - 1, Філіппін - 5, Аргентини - 1, Великої Британії - 1 і України - 1", - повідомив голова парламентського комітету.
Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров’я підтвердили, що на круїзному лайнері Diamond Princess, який через спалах коронавірусу стоїть на карантині біля берегів Японії, перебувають громадяни України.
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