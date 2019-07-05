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На Дніпропетровщині посеред вулиці міста вибухнула граната: є жертви

Троє осіб, серед яких – співробітник патрульної поліції, отримали поранення
Внаслідок вибуху гранати у місті Марганець Дніпропетровської області загинула людина.
На Дніпропетровщині посеред вулиці міста вибухнула граната: є жертви

Вибух стався 7 травня близько 16 години на вулиці Лермонтова. 

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють обставини події, повідомляє поліція області. 

Нагадаємо, що в Запорізькій області чоловік кинув гранату в поліцейських. Тоді двоє офіцерів поліції отримали контузію і осколкові поранення від гранати, прибувши на анонімний виклик у Пологи (Запорізька область).

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07 05 2019 17:34
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