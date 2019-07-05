CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок вибуху гранати у місті Марганець Дніпропетровської області загинула людина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Дніпропетровщині посеред вулиці міста вибухнула граната: є жертви
Троє осіб, серед яких – співробітник патрульної поліції, отримали поранення
Вибух стався 7 травня близько 16 години на вулиці Лермонтова.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють обставини події, повідомляє поліція області.
Нагадаємо, що в Запорізькій області чоловік кинув гранату в поліцейських. Тоді двоє офіцерів поліції отримали контузію і осколкові поранення від гранати, прибувши на анонімний виклик у Пологи (Запорізька область).
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07 05 2019 17:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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