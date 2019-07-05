На Дніпропетровщині посеред вулиці міста вибухнула граната: є жертви

Внаслідок вибуху гранати у місті Марганець Дніпропетровської області загинула людина.

Вибух стався 7 травня близько 16 години на вулиці Лермонтова.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють обставини події, повідомляє поліція області.

Нагадаємо, що в Запорізькій області чоловік кинув гранату в поліцейських. Тоді двоє офіцерів поліції отримали контузію і осколкові поранення від гранати, прибувши на анонімний виклик у Пологи (Запорізька область).