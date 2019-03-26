CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвоє офіцерів поліції отримали контузію і осколкові поранення від гранати, прибувши на анонімний виклик у Пологи (Запорізька обл.)Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запорізькій області чоловік кинув гранату в поліцейських
Поліцейські отримали осколкові поранення
Фото:Facebook
"У місті Пологи Запорізької області в поліцію надходить анонімний дзвінок. Поліцейські групи реагування виїжджають на виклик. За адресою їх зустрічає людина, махає, щоб підходили, і прямо посеред вулиці кидає в них гранату", - написав голова Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook. Про це повідомляє LB.ua.
Незважаючи на отриману контузію і осколкові поранення рук і ніг, поліцейським вдалося затримати зловмисника. Постраждалі поліцейські - Кирило Міхов і Едуард Лук'яненко.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки припинили в Києві діяльність найбільшої в історії України нарколабораторії психотропних речовин, організатори якої налагодили виготовлення і збут на території країни і за кордоном.
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26 03 2019 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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