У Запорізькій області чоловік кинув гранату в поліцейських

Двоє офіцерів поліції отримали контузію і осколкові поранення від гранати, прибувши на анонімний виклик у Пологи (Запорізька обл.)

"У місті Пологи Запорізької області в поліцію надходить анонімний дзвінок. Поліцейські групи реагування виїжджають на виклик. За адресою їх зустрічає людина, махає, щоб підходили, і прямо посеред вулиці кидає в них гранату", - написав голова Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook. Про це повідомляє LB.ua.

Незважаючи на отриману контузію і осколкові поранення рук і ніг, поліцейським вдалося затримати зловмисника. Постраждалі поліцейські - Кирило Міхов і Едуард Лук'яненко.