На Дніпропетровщині знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому. Вбивцю затримали

Поліція розшукувала її з 29 червня 2019 року, однак уточнив, що дитина зникла ще раніше

У Дніпропетровській області правоохоронці знайшли тіло дівчинки, яку розшукували з 29 червня, і затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка.

Зловмисником виявився раніше двічі судимий чоловік 1995 року народження. Він сам вказав місце, де зґвалтував і вбив дівчину, 2005 р. н. Там і виявили труп дівчинки, повідомляє "Громадське".

Аброськін зазначив, що поліція розшукувала її з 29 червня 2019 року, однак уточнив, що дитина зникла ще раніше.

"Батьки не повідомляли, бо дуже були зайняті розпиванням алкогольних напоїв", - додав заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

Нагадаємо, що у Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-річного хлопчика Захара Черевка.