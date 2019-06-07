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На Дніпропетровщині знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому. Вбивцю затримали

Поліція розшукувала її з 29 червня 2019 року, однак уточнив, що дитина зникла ще раніше
У Дніпропетровській області правоохоронці знайшли тіло дівчинки, яку розшукували з 29 червня, і затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка.
На Дніпропетровщині знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому. Вбивцю затримали Фото:Facebook

Зловмисником виявився раніше двічі судимий чоловік 1995 року народження. Він сам вказав місце, де зґвалтував і вбив дівчину, 2005 р. н. Там і виявили труп дівчинки, повідомляє "Громадське".

Аброськін зазначив, що поліція розшукувала її з 29 червня 2019 року, однак уточнив, що дитина зникла ще раніше.

"Батьки не повідомляли, бо дуже були зайняті розпиванням алкогольних напоїв", - додав заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

Нагадаємо, що у Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-річного хлопчика Захара Черевка.

 
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06 07 2019 12:58
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