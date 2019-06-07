CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпропетровській області правоохоронці знайшли тіло дівчинки, яку розшукували з 29 червня, і затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Дніпропетровщині знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому. Вбивцю затримали
Поліція розшукувала її з 29 червня 2019 року, однак уточнив, що дитина зникла ще раніше
Фото:Facebook
Зловмисником виявився раніше двічі судимий чоловік 1995 року народження. Він сам вказав місце, де зґвалтував і вбив дівчину, 2005 р. н. Там і виявили труп дівчинки, повідомляє "Громадське".
Аброськін зазначив, що поліція розшукувала її з 29 червня 2019 року, однак уточнив, що дитина зникла ще раніше.
"Батьки не повідомляли, бо дуже були зайняті розпиванням алкогольних напоїв", - додав заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.
Нагадаємо, що у Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-річного хлопчика Захара Черевка.
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