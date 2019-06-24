У вбивстві 9-річного Захара Черевка підозрюють його родича, - ОНОВЛЕНО

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-річного хлопчика Захара Черевка.

Начальник поліції заявив, що підозрюваний - родич загиблого хлопчика 1989 року народження, який жив окремо. Чоловік убив дитину через образу.

Чоловікові повідомили про підозру, він розповів як убив дитину і куди викинув знаряддя вбивства. Водолази знайшли все на дні озера.

У поліції уточнили, що дитина проживала з бабусею. Конфлікт же стався між матір'ю Захара і двома братами, після чого 30-річний чоловік вирішив "помститися" жінці.

Камери відеоспостереження зафіксували, як хлопчик іде з двору з чоловіком. На місці вбивства поліцейські виявили сорочку дитини і блокнот.

Слідчі будуть клопотати про взяття підозрюваного під варту без права внесення застави.

"Після того, як знайшли труп хлопчика в водоймі, підозрюваний дав свідчення, вказав, як проходило вбивство, куди викинув знаряддя вбивства, водолази потім знайшли його, а також вилучені деякі речі, які мають до цього відношення. Цій людині вже повідомлено про підозру у навмисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи і звернуться до суду для обрання запобіжного заходу", - повідомив начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

Крищенко заявив, що підозрюваному може загрожувати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що 9-річний хлопчик вийшов з дому ввечері 22 червня, його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли в озері на наступний день.

Раніше на Одещині 22-річний хлопець Микола Тарасов зізнався, що вбив 11-річну Дарію Лук'яненко.

Слідство встановило, що 13 червня підозрюваний побачив дівчинку на ринку неподалік від свого будинку. Коли вона йшла повз його двір, Тарасов гукнув її, а потім потягнув у приміщення. Дівчинка закричала і пручалася, підозрюваний закрив їй рот поліетиленовим пакетом, і вона знепритомніла. Розлючений злочинець завдав школярці кількох ударів у шию, вона померла на місці.

Тарасов зізнався у скоєнні злочину. Йому інкримінують викрадення (ч. 2 с. 146 Кримінального кодексу України), зґвалтування (ч. 4 ст. 152 КК), умисне вбивство малолітньої, поєднане із зґвалтуванням (пп. 2, 10 ч. 2 ст. 115 КК), наруга над тілом (ст. 297 КК).

Прокурор області Олег Жученко напередодні заявив, що свідчення, зібрані поліцією, дають підстави вимагати для підозрюваного максимального покарання - довічного позбавлення волі.

21 червня дівчинку поховали.

Про зникнення Дар'ї Лук'яненко стало відомо 13 червня. 19 червня її тіло знайшли у вигрібній ямі на подвір'ї по сусідству з місцем проживання.