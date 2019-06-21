Суд заарештував на два місяці підозрюваного у вбивстві Даші Лук'яненко

Разом з Тарасовим в Одесу доставили і його родичів - батьків і брата, всіх їх допитує поліція

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід Миколі Тарасову, підозрюваному в убивстві 11-річної Даші Лук'яненко. Тарасова взято під варту на два місяці - до 17 серпня - без права внесення застави.

За даними місцевих ЗМІ, разом з Тарасовим в Одесу доставили і його родичів - батьків і брата, всіх їх допитує поліція.

Експертиза встановила, що смерть дівчинки настала через колото-різану рану шиї - підозрюваний розсік потерпілій сонну артерію, повідомляє прес-служба суду.

Слідство встановило, що 13 червня підозрюваний побачив дівчинку на ринку неподалік від свого будинку. Коли вона йшла повз його двір, Тарасов гукнув її, а потім потягнув у приміщення. Дівчинка закричала і пручалася, підозрюваний закрив їй рот поліетиленовим пакетом, і вона знепритомніла. Розлючений злочинець завдав школярці кількох ударів у шию, вона померла на місці.

Тарасов зізнався у скоєнні злочину. Йому інкримінують викрадення (ч. 2 с. 146 Кримінального кодексу України), зґвалтування (ч. 4 ст. 152 КК), умисне вбивство малолітньої, поєднане із зґвалтуванням (пп. 2, 10 ч. 2 ст. 115 КК), наруга над тілом (ст. 297 КК).

Прокурор області Олег Жученко напередодні заявив, що свідчення, зібрані поліцією, дають підстави вимагати для підозрюваного максимального покарання - довічного позбавлення волі.

Дівчинку сьогодні поховали.

Про зникнення Дар'ї Лук'яненко стало відомо 13 червня. 19 червня її тіло знайшли у вигрібній ямі на подвір'ї по сусідству з місцем проживання.

Нагадаємо, що 22-річний хлопець зізнався, що задушив 11-річну Дарію Лук'яненко, а одяг спалив.