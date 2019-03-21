Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбас прибули дев'ять вантажівок з гумдопомогою від Червоного Хреста

"Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької та Луганської областей продукти харчування, канцелярське приладдя, будівельні матеріали та обладнання, загальною вагою 140 тонн"
Минулої доби через КПВВ “Новотроїцьке” 9 вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста перевезли 140 тонн товарів для жителів Донецької та Луганської областей на тимчасово окуповану територію в якості гуманітарної допомоги.
На Донбас прибули дев Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької та Луганської областей продукти харчування, канцелярське приладдя, будівельні матеріали та обладнання, загальною вагою 140 тонн", - повідомляє Держприкордонслужба.

Крім того, учора прикордонники Краматорського загону спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ “Мар’їнка” завадили спробі переміщення через лінію розмежування з порушенням встановлених правил одягу, взуття та біжутерії на загальну суму 41 тисяча гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення оформлення справи про адміністративне правопорушення.

Також,  за минулу добу, у порівнянні з попередньою, відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом через КПВВ прослідувало 47,1 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" – 11080 осіб та 1100 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" – 10050 осіб та 1535 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" – 8920 осіб та 1505 транспортних засобів;
  • "Гнутове" – 4850 осіб та 1020 транспортних засобів;

  • "Станиця Луганська" – 12235 осіб.

Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на непідконтрольну частину Донбасу чергову партію гуманітарного вантажу, але бойовики його не пропустили.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2019 09:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.