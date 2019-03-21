На Донбас прибули дев'ять вантажівок з гумдопомогою від Червоного Хреста
"Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької та Луганської областей продукти харчування, канцелярське приладдя, будівельні матеріали та обладнання, загальною вагою 140 тонн", - повідомляє Держприкордонслужба.
Крім того, учора прикордонники Краматорського загону спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ “Мар’їнка” завадили спробі переміщення через лінію розмежування з порушенням встановлених правил одягу, взуття та біжутерії на загальну суму 41 тисяча гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення оформлення справи про адміністративне правопорушення.
Також, за минулу добу, у порівнянні з попередньою, відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом через КПВВ прослідувало 47,1 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів:
- "Майорське" – 11080 осіб та 1100 транспортних засобів;
- "Мар’їнка" – 10050 осіб та 1535 транспортних засобів;
- "Новотроїцьке" – 8920 осіб та 1505 транспортних засобів;
- "Гнутове" – 4850 осіб та 1020 транспортних засобів;
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"Станиця Луганська" – 12235 осіб.
Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на непідконтрольну частину Донбасу чергову партію гуманітарного вантажу, але бойовики його не пропустили.
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