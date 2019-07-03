Бойовики не пропустили в ОРДЛО три вантажівки з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на непідконтрольну частину Донбасу чергову партію гуманітарного вантажу, але бойовики його не пропустили.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України пішли чотири вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донецької і Луганської областей прямувала гуманітарна допомога вагою 83 тонни. При цьому бойовики збройних формувань РФ, без пояснення причин, на тимчасово окуповану територію не пропустили три вантажівки, які повернулися на підконтрольну Україні територію", - повідомляють на сайті Держприкордонслужби.