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Бойовики не пропустили в ОРДЛО три вантажівки з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста

Для жителів Донецької і Луганської областей прямувала гуманітарна допомога вагою 83 тонни
Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на непідконтрольну частину Донбасу чергову партію гуманітарного вантажу, але бойовики його не пропустили.
Бойовики не пропустили в ОРДЛО три вантажівки з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста Фото:unian

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України пішли чотири вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донецької і Луганської областей прямувала гуманітарна допомога вагою 83 тонни. При цьому бойовики збройних формувань РФ, без пояснення причин, на тимчасово окуповану територію не пропустили три вантажівки, які повернулися на підконтрольну Україні територію", -  повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

Додамо, в ООН представили план гуманітарної допомоги Україні до 2020 року. Згідно з планом, допомогу планується надати 2,3 млн людей. Загальні потреби у фінансуванні становлять $162 млн, що приблизно відповідає рівням попередніх років.

 
 

 

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07 03 2019 11:23
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