Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста через розстріл росіянами військовополонених біля Кринок
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу розстрілу військовополонених біля Кринок на Херсонщині.
Про це він написав у Telegram-каналі.
За його словами, він хоче, аби згадані організації задокументували цей факт.
"Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями. Світова спільнота має дати росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", - наголосив омбудсман.
Він зазначив, що наразі невідомо, коли саме і де був скоєний злочин.
За попередньою інформацією, розстріл відбувся біля села Кринки на Херсонщині.
Офіс Генерального прокурора повідомив, що за цим фактом Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування.