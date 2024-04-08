Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста через розстріл росіянами військовополонених біля Кринок

"Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями", - наголосив омбудсман.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу розстрілу військовополонених біля Кринок на Херсонщині.

Про це він написав у Telegram-каналі.

За його словами, він хоче, аби згадані організації задокументували цей факт.

"Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями. Світова спільнота має дати росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", - наголосив омбудсман.

Він зазначив, що наразі невідомо, коли саме і де був скоєний злочин.

За попередньою інформацією, розстріл відбувся біля села Кринки на Херсонщині.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що за цим фактом Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування.