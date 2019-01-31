В ООН представили план гуманітарної допомоги Україні до 2020 року

“П’ять років із початку конфлікту на сході України 5,2 мільйона українців – чоловіків, жінок та дітей – і досі, прямо або опосередковано, стикаються з наслідками цієї тривалої кризи у сфері захисту населення”

У четвер, 31-го січня, Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні опублікував план гуманітарної допомоги людям, які потерпіли внаслідок військового конфлікту на сході України, на 2019-2020 роки.

Про це йдеться у документі на офіційній сторінці ОКГП в Україні, повідомляє "Укрінформ".

“П’ять років із початку конфлікту на сході України 5,2 мільйона українців – чоловіків, жінок та дітей – і досі, прямо або опосередковано, стикаються з наслідками цієї тривалої кризи у сфері захисту населення”, - заявила у вступному слові координатор ООН з гуманітарних питань, координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані.

За її словами, обстріли і снайперський вогонь стали буденною реальністю для тих, хто проживає уздовж 427-кілометрової лінії розмежування. Вона нагадала, що з початку конфлікту у 2014 році загинуло понад 3 000 цивільних осіб.

“Величезні ділянки населених районів східної України усіяні смертоносними мінами та боєприпасами, що не розірвалися, які становлять смертельну загрозу для понад двох мільйонів людей, особливо тих, хто мешкає уздовж "лінії розмежування" та біля п’яти контрольних пунктів, кількість перетинів яких цивільними особами складає в середньому більше мільйона на місяць”, - наголосила Лубрані.

Згідно з планом, допомогу планується надати 2,3 млн людей. Загальні потреби у фінансуванні становлять $162 млн, що приблизно відповідає рівням попередніх років.

“У 2019 році необхідно 162 мільйони доларів США для надання допомоги та захисту 2,3 млн найбільш уразливих чоловіків, жінок та дітей. Ці потреби можна порівняти з вимогами 2018 року, що свідчить про затяжний характер цієї гуманітарної кризи та кризи у сфері захисту населення”, - зазначили в ООН.

Лубрані зауважила, що найбільше страждають люди похилого віку, домогосподарства з низьким рівнем доходів, люди з інвалідністю та діти. Крім того, криза серйозно вплинула на психічне здоров’я населення, і потрібно буде багато часу для зменшення наслідків, спричинених психологічною травмою.

“Наш обов’язок полягає в полегшенні людських страждань шляхом задоволення невідкладних потреб найбільш уразливих прошарків населення, яке проживає з обох боків "лінії розмежування", - пояснила координаторка з гуманітарних питань ООН.

Вона додала, що ОКГП ООН в Україні продовжує працювати з урядом, партнерами з розвитку і донорськими організаціями для покращення співпраці. Вона відзначила зусилля влади у сфері гуманітарної допомоги на сході України за минулий рік.

“Я високо оцінюю схвалення Урядом Стратегії та Плану заходів для розв’язання проблем тривалого внутрішнього переміщення. Ці та інші постійні зусилля уряду, наприклад, нещодавнє прийняття закону про протимінну діяльність, є тими досягненнями, які повинні стати основою для нашої подальшої діяльності”, - пояснила вона.

Лубрані наголосила, що “зараз більше, ніж будь-коли, необхідна стала підтримка з боку міжнародної спільноти”. Вона запевнила, що гуманітарна спільнота “з непохитною рішучістю продовжуватиме роботу з полегшення страждань потерпілих унаслідок конфлікту людей”.

“Я впевнена в тому, що завдяки нашій самовідданості, міцним зв’язкам із різноманітними партнерами нам вдасться втілити цей ґрунтовний план у життя”, - підсумувала вона.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН не отримував звернень від спецпредставника голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на сході України Мартіна Сайдіка щодо нового "мирного плану".