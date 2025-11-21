США готові надати Україні додаткову зброю та ввести нові санкції проти рф – Волц

Волц також згадав про вторгнення російських дронів в повітряний простір країн НАТО, і що це може призвести до ескалації конфлікту.

США обіцяють надати Україні зброю, а проти росії запровадити нові санкції, якщо вона і надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню.

Про це постійний представник США при ООН Майк Волц заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

"Ми запропонували росії щедрі умови, включаючи скасування санкцій. Ми попросили росію припинити свої атаки й зустрітися безпосередньо з Україною для переговорів про мирне врегулювання. На жаль, бойові дії тривають. Трагічно, що це призводить до нових жертв серед цивільного населення", - заявив посол.

Також посол США при ООН відзначив, що удари України по російському енергетичному сектору та іншій критичній інфраструктурі обмежили спроможність Кремля фінансувати свою військову економіку.

"Суть у тому, що витрати для всіх сторін були руйнівними, і настав час закінчити цю війну. І я сподіваюся, що ми всі погоджуємося, що ця війна не закінчиться військовим шляхом. Лідери росії та України повинні вести переговори. І росія, і Україна повинні погодитися на перемир’я", - наголосив посол.

Він також нагадав, що наприкінці жовтня США запровадили додаткові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній та пригрозив росії новими санкціями та подальшими поставками зброї Україні, якщо кремль не припинить вогонь.

"Ми можемо накласти додаткові економічні санкції. Якщо росія продовжуватиме ігнорувати заклики до припинення вогню, ми також продовжуватимемо надавати зброю для оборони України", - зазначив Волц.

20 листопада Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану щодо завершення війни росії проти України. В ОП заявили, що український президент найближчими днями планує обговорити план з лідером США Дональдом Трампом.

Як повідомила американська газета Financial Times, Білий дім тисне на Україну з метою швидкого узгодження 28-пунктного "мирного плану", розробленого адміністрацією Трампа разом із росією.

Провідні європейські союзники України виступили проти низки положень американського «мирного плану», запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа.