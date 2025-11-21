Європейські лідери відхилили ключові пункти "плану Трампа"

Європейські лідери підтвердили непохитну підтримку України.

Провідні європейські союзники України виступили проти низки положень американського «мирного плану», запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у заяві канцелярії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца після спільної телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

У документі наголошується, що лінія зіткнення має стати відправною точкою для будь-яких домовленостей щодо завершення війни, а українські сили оборони повинні зберегти спроможність ефективно захищати країну.

Європейські лідери підтвердили непохитну підтримку України на шляху до "міцного та справедливого миру", подякували США за їхні зусилля та домовилися тісно координувати свої дії між собою, з іншими європейськими партнерами та Вашингтоном.

У розмові вони підкреслили, що будь-яка угода, яка впливає на європейські держави, ЄС або НАТО, потребує обов’язкового схвалення європейських партнерів або консенсусу всередині альянсу.

"Лідери зобов'язалися продовжувати прагнути до захисту життєво важливих європейських та українських інтересів. Це включає забезпечення того, щоб лінія зіткнення слугувала відправною точкою для будь-якого порозуміння, а українські збройні сили залишалися здатними ефективно обороняти суверенітет України", — йдеться у заяві.

Як зазначає Bloomberg, цією позицією європейські лідери фактично відхилили ключові елементи американо-російського плану, який передбачав би значні поступки кремлю.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорив "мирний план" США з Мерцем, Макроном і Стармером. У коментарі він зазначив, що Україна «цінує зусилля США, президента Трампа та його команди» і працює над документом, переданим Вашингтоном.

"Це має бути план, який забезпечить реальний, достойний мир", — наголосив Зеленський. Він підкреслив важливість тісної координації із союзниками, щоб усі принципові позиції України були враховані, та повідомив, що команди сторін продовжать роботу над узгодженням кроків.

ЗМІ також повідомляють, що наступного тижня Зеленський проведе телефонну розмову з Трампом для обговорення американських пропозицій.

За інформацією двох джерел, знайомих із ситуацією, Україна нині зазнає сильнішого тиску з боку Вашингтона, щоб погодитися на рамкову угоду про мир із росією, посередником якої виступають США, ніж під час попередніх переговорів, включно з погрозами припинити надання розвідданих та озброєнь. США хочуть, аби Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.