Опубліковано повний "мирний план" США для України: деталі і поступки

Документ переданий президентові України та наразі обговорюється з американською стороною.

Американський "мирний план", розроблений командою Трампа у консультаціях із Росією, передбачає низку значних поступок з боку України, включно з відмовою від вступу до НАТО та визнанням частини окупованих територій за рф.

Проєкт передано президентові України і наразі обговорюється з американською стороною, повідомляє Axios.

За даними видання, американський генерал Ден Дрісколл передав проєкт плану президенту України під час візиту до Києва. Зеленський заявив, що "готовий обговорити" документ із Трампом і командою.

Неназваний посадовець США зазначив, що план ще може змінюватися під час переговорів, і що Україна вже внесла низку своїх пропозицій.

Основні пункти плану:

Підтвердження суверенітету України. Підписання комплексної угоди про ненапад між Україною, Росією та Європою. Відмова України від членства в НАТО; НАТО також відмовляється від розширень. Діалог між Росією і НАТО за посередництва США для врегулювання безпекових питань. Надійні безпекові гарантії для України (деталі наразі не розкриваються). Обмеження чисельності української армії до 600 тис. військовослужбовців. Закріплення у Конституції України відмови від вступу до НАТО; відповідні зміни в статутах НАТО. Заборона розміщення сил НАТО в Україні (зокрема окремих країн Альянсу). Можливість розміщення європейських винищувачів у Польщі. США отримують компенсації за гарантії; Україна втратить їх у разі нападу на Росію. Україна зберігає право вступу до ЄС із короткостроковим доступом до ринку. Глобальний пакет заходів для відбудови України, включно з Фондом розвитку, відновленням інфраструктури та модернізацією газової системи. Поетапне зняття санкцій із РФ і довгострокова економічна співпраця, частина заморожених активів використовується для інвестицій в Україну.

15–18. Створення спільних американсько-російських робочих груп, закріплення відмови Росії від агресії, продовження договорів щодо контролю ядерної зброї, збереження без’ядерного статусу України. Запорізька АЕС під наглядом МАГАТЕ; енергоресурси поділяються 50/50 між Україною та РФ.

21–22. Визнання Криму, Луганської та Донецької областей «де-факто російськими», демілітаризація частини Донеччини; припинення бойових дій у Херсонській та Запорізькій областях за лінією фронту.

23–24. Гарантії вільного використання Дніпра та Чорного моря для торгівлі; створення гуманітарного комітету для обміну військовополоненими та цивільними заручниками. Проведення виборів протягом 100 днів із моменту підписання документа. Повна амністія сторін і відмова від подальших претензій. Угода є юридично зобов’язуючою; створення Ради миру на чолі з Трампом для контролю виконання, санкції за порушення. Негайне припинення бойових дій та відведення військ після погодження умов.

План передбачає серйозні політичні, територіальні та безпекові поступки для України і викликає суперечки щодо відповідності його українським "червоним лініям".

Обговорення документа триває.