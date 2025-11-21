Опубліковано повний "мирний план" США для України: деталі і поступки
Американський "мирний план", розроблений командою Трампа у консультаціях із Росією, передбачає низку значних поступок з боку України, включно з відмовою від вступу до НАТО та визнанням частини окупованих територій за рф.
Проєкт передано президентові України і наразі обговорюється з американською стороною, повідомляє Axios.
За даними видання, американський генерал Ден Дрісколл передав проєкт плану президенту України під час візиту до Києва. Зеленський заявив, що "готовий обговорити" документ із Трампом і командою.
Неназваний посадовець США зазначив, що план ще може змінюватися під час переговорів, і що Україна вже внесла низку своїх пропозицій.
Основні пункти плану:
-
Підтвердження суверенітету України.
-
Підписання комплексної угоди про ненапад між Україною, Росією та Європою.
-
Відмова України від членства в НАТО; НАТО також відмовляється від розширень.
-
Діалог між Росією і НАТО за посередництва США для врегулювання безпекових питань.
-
Надійні безпекові гарантії для України (деталі наразі не розкриваються).
-
Обмеження чисельності української армії до 600 тис. військовослужбовців.
-
Закріплення у Конституції України відмови від вступу до НАТО; відповідні зміни в статутах НАТО.
-
Заборона розміщення сил НАТО в Україні (зокрема окремих країн Альянсу).
-
Можливість розміщення європейських винищувачів у Польщі.
-
США отримують компенсації за гарантії; Україна втратить їх у разі нападу на Росію.
-
Україна зберігає право вступу до ЄС із короткостроковим доступом до ринку.
-
Глобальний пакет заходів для відбудови України, включно з Фондом розвитку, відновленням інфраструктури та модернізацією газової системи.
-
Поетапне зняття санкцій із РФ і довгострокова економічна співпраця, частина заморожених активів використовується для інвестицій в Україну.
15–18. Створення спільних американсько-російських робочих груп, закріплення відмови Росії від агресії, продовження договорів щодо контролю ядерної зброї, збереження без’ядерного статусу України.
-
Запорізька АЕС під наглядом МАГАТЕ; енергоресурси поділяються 50/50 між Україною та РФ.
21–22. Визнання Криму, Луганської та Донецької областей «де-факто російськими», демілітаризація частини Донеччини; припинення бойових дій у Херсонській та Запорізькій областях за лінією фронту.
23–24. Гарантії вільного використання Дніпра та Чорного моря для торгівлі; створення гуманітарного комітету для обміну військовополоненими та цивільними заручниками.
-
Проведення виборів протягом 100 днів із моменту підписання документа.
-
Повна амністія сторін і відмова від подальших претензій.
-
Угода є юридично зобов’язуючою; створення Ради миру на чолі з Трампом для контролю виконання, санкції за порушення.
-
Негайне припинення бойових дій та відведення військ після погодження умов.
План передбачає серйозні політичні, територіальні та безпекові поступки для України і викликає суперечки щодо відповідності його українським "червоним лініям".
Обговорення документа триває.