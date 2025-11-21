Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Опубліковано повний "мирний план" США для України: деталі і поступки

21 листопада 2025, 08:11
Опубліковано повний
Фото з сайту Президента України
Документ переданий президентові України та наразі обговорюється з американською стороною.

Американський "мирний план", розроблений командою Трампа у консультаціях із Росією, передбачає низку значних поступок з боку України, включно з відмовою від вступу до НАТО та визнанням частини окупованих територій за рф. 

Проєкт передано президентові України і наразі обговорюється з американською стороною, повідомляє Axios.

За даними видання, американський генерал Ден Дрісколл передав проєкт плану президенту України під час візиту до Києва. Зеленський заявив, що "готовий обговорити" документ із Трампом і командою.

Неназваний посадовець США зазначив, що план ще може змінюватися під час переговорів, і що Україна вже внесла низку своїх пропозицій.

Основні пункти плану:

  1. Підтвердження суверенітету України.

  2. Підписання комплексної угоди про ненапад між Україною, Росією та Європою.

  3. Відмова України від членства в НАТО; НАТО також відмовляється від розширень.

  4. Діалог між Росією і НАТО за посередництва США для врегулювання безпекових питань.

  5. Надійні безпекові гарантії для України (деталі наразі не розкриваються).

  6. Обмеження чисельності української армії до 600 тис. військовослужбовців.

  7. Закріплення у Конституції України відмови від вступу до НАТО; відповідні зміни в статутах НАТО.

  8. Заборона розміщення сил НАТО в Україні (зокрема окремих країн Альянсу).

  9. Можливість розміщення європейських винищувачів у Польщі.

  10. США отримують компенсації за гарантії; Україна втратить їх у разі нападу на Росію.

  11. Україна зберігає право вступу до ЄС із короткостроковим доступом до ринку.

  12. Глобальний пакет заходів для відбудови України, включно з Фондом розвитку, відновленням інфраструктури та модернізацією газової системи.

  13. Поетапне зняття санкцій із РФ і довгострокова економічна співпраця, частина заморожених активів використовується для інвестицій в Україну.
    15–18. Створення спільних американсько-російських робочих груп, закріплення відмови Росії від агресії, продовження договорів щодо контролю ядерної зброї, збереження без’ядерного статусу України.

  14. Запорізька АЕС під наглядом МАГАТЕ; енергоресурси поділяються 50/50 між Україною та РФ.
    21–22. Визнання Криму, Луганської та Донецької областей «де-факто російськими», демілітаризація частини Донеччини; припинення бойових дій у Херсонській та Запорізькій областях за лінією фронту.
    23–24. Гарантії вільного використання Дніпра та Чорного моря для торгівлі; створення гуманітарного комітету для обміну військовополоненими та цивільними заручниками.

  15. Проведення виборів протягом 100 днів із моменту підписання документа.

  16. Повна амністія сторін і відмова від подальших претензій.

  17. Угода є юридично зобов’язуючою; створення Ради миру на чолі з Трампом для контролю виконання, санкції за порушення.

  18. Негайне припинення бойових дій та відведення військ після погодження умов.

План передбачає серйозні політичні, територіальні та безпекові поступки для України і викликає суперечки щодо відповідності його українським "червоним лініям".

Обговорення документа триває.

 
СШАмирний план

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється