FT: США вимагають від України погодитися на "мирний план" до 27 листопада

21 листопада 2025, 09:39
FT: США вимагають від України погодитися на
Фото: з вільних джерел
Від Києва очікують рішення до "Дня подяки" 27 листопада.

Білий дім тисне на Україну з метою швидкого узгодження 28-пунктного «мирного плану», розробленого адміністрацією Трампа разом із росією. 

Про це інформує американська газета Financial Times.

За інформацією журналістів, США працюють над «агресивним» графіком для остаточного погодження пропозиції, щоб покласти край війні до кінця року. Україна, за словами неназваних чиновників, відчуває сильний тиск із метою швидкого прийняття угоди, яка передбачає значні поступки Києва і перетинає українські "червоні лінії".

За даними джерел видання, від Києва очікують рішення до "Дня подяки" 27 листопада.

Джерела порівняли підхід США з тиском на президента Володимира Зеленського під час переговорів щодо видобутку корисних копалин. Зокрема, від України нібито вимагають віддати підконтрольні території на Донбасі, скоротити чисельність збройних сил наполовину та відмовитися від важливих категорій озброєння.

Українська сторона наразі працює над власними пропозиціями для американських переговірників. Водночас у суспільстві побоюються, що будь-яка угода, яку сприйматимуть як капітуляцію або вигідну для Москви, викличе опір.

Європейський Союз наголосив на необхідності залучення України та європейських країн до переговорів. Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас зазначила, що наразі не спостерігається жодних поступок з боку росії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер додав, що підтримує «справедливий і тривалий мир», заснований на принципі, що майбутнє України має визначатися самою Україною.

У Офісі Президента повідомили, що Зеленський найближчими днями планує обговорити з Трампом "існуючі дипломатичні можливості та ключові моменти, необхідні для досягнення миру".

Зазанчимо, що 21 листопада Зеленський отримав проєкт мирного плану США і обговорить його з Трампом.

 

