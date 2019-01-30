Сайдік не узгоджував свій "мирний план" з ООН, - речник Генсека
Про це на брифінгу 30 січня розповів речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє "Укрінформ".
"Ми бачимо з повідомлень у ЗМІ, що хтось запропонував такий план. Я не знаю про жодні офіційні звернення від ОБСЄ до ООН, які б роз’яснювали деталі цього плану", - сказав речник, відповідаючи на запитання власного кореспондента агенства, чи зверталися Сайдік та ОБСЄ до Генсека та ООН задля узгодження нового "мирного плану".
Дюжаррік додав, що він не може коментувати план Сайдіка, не побачивши його деталей.
Він нагадав, що ООН, як і раніше, підтримує зусилля "Нормандської четвірки", Тристоронньої контактної групи у Мінську та ОБСЄ з урегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.
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