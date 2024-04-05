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Україна отримала від Кореї ще 70 автівок швидкої допомоги як гуманітарну допомогу

05 квітня 2024, 13:27
Україна отримала від Кореї ще 70 автівок швидкої допомоги як гуманітарну допомогу
Фото: Reuters
Раніше до України вже було доставлено 30 автівок.

Україна отримала від Кореї ще 70 автівок швидкої допомоги.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. 

Автівки використовуватимуться для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.

“Швидкі” обладнані засобами, що дозволяють надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час медичного транспортування.

Нагадаємо, у березні Україна отримала від партнерів 30 автомобілів швидкої допомоги і мобільну лабораторію. Також партнери передали медичні вироби та лікарські засоби.

гуманітарна допомогавійна в Україніросія окупанти

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