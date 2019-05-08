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На Донбасі - два порушення "тиші" за день, поранений боєць ООС

"Ворог два рази порушив заборону на використання будь-якої зброї. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів зі стрілецької зброї"
Російсько-окупаційні війська упродовж дня, 5 серпня, двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.
На Донбасі - два порушення "тиші" за день, поранений боєць ООС Фото: espreso.tv

"Ворог два рази порушив заборону на використання будь-якої зброї. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів зі стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Водяного з напрямку Ужівки – застосовуючи стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз неподалік Південного з напрямку шахти ім. Гагаріна – застосовуючи стрілецьку зброю.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об’єднаних сил і призначив на неї Володимира Кравченка.

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