На Донбасі - два порушення "тиші" за день, поранений боєць ООС
"Ворог два рази порушив заборону на використання будь-якої зброї. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів зі стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Водяного з напрямку Ужівки – застосовуючи стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз неподалік Південного з напрямку шахти ім. Гагаріна – застосовуючи стрілецьку зброю.
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об’єднаних сил і призначив на неї Володимира Кравченка.
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