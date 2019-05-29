На Донбасі - вісім порушень "тиші", Водяне обстріляли зі 122-мм артилерії

Станом на 18.00 середи, 29 травня, російсько-окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

"Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил: біля села Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм; чотири рази поблизу населеного пункту Піски– з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів; біля міста Мар'їнка – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Новотроїцьке – з автоматичних станкових гранатометів; поблизу села Гнутове – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що під час атаки ДРГ біля Попасної зник безвісти один з військовослужбовців частини, наразі тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали.